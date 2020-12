Les clubs de Premier League ne pourront plus recruter des jeunes étrangers de moins de 18 ans après la confirmation des règles de transfert post-Brexit mardi soir.

Les clubs seront également limités à seulement trois signatures à l’étranger de moins de 21 ans à partir de janvier, et à seulement six joueurs étrangers par saison.

À un moment où le Borussia Dortmund et le Bayern Munich attrapent les meilleures stars d’Europe à un âge de plus en plus jeune, cela place les clubs de Premier League fermement derrière le ballon à huit lorsqu’il s’agit de décrocher les meilleurs talents adolescents du jeu.

Le fait est que cela pourrait leur coûter des millions.

Cela verra également l’élite de la Premier League attaquer de plus en plus les systèmes d’académie des clubs anglais de la ligue inférieure – ce qui est une nouvelle dévastatrice pour ces clubs, étant donné que la compensation accordée n’est jamais vraiment adaptée à son objectif.

La Premier League, l’EFL et la Football Association ont convenu d’un cadre avec le ministère de l’Intérieur pour que les joueurs de l’UE passent au football anglais sur la base de points décidés par un panel d’approbation du Conseil d’administration.

Les points dépendront de:

Les critères fourniront le cadre permettant aux clubs de Premier League et de l’EFL de recruter des joueurs étrangers lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union européenne (UE) après le 31 décembre 2020.