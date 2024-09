Nouvelles règles de mot de passe de l’application Gmail de Google : vous disposez de 24 heures pour vous y conformer

Les nouvelles règles relatives aux mots de passe Gmail entrent en vigueur le 30 septembre SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Des millions d’utilisateurs de Gmail seront confrontés à de nouvelles règles de mot de passe conçues pour rendre plus sécurisée l’utilisation du service de messagerie gratuit le plus populaire au monde le lundi 30 septembre, alors qu’ils se rendent au travail. Google ne prendra plus en charge l’accès aux données du compte Gmail à partir d’applications jugées moins sécurisées, d’un tiers ou même d’appareils dont la connexion est uniquement protégée par un nom d’utilisateur et un mot de passe. Voici ce que vous devez savoir.

Adieu la synchronisation Google et adieu la prise en charge des applications moins sécurisées pour les utilisateurs de Gmail

Si la nouvelle selon laquelle Google entreprend un remaniement massif de la sécurité des mots de passe à tous les niveaux est une surprise, vous n’y avez pas prêté attention. De l’introduction de mots de passe pour les utilisateurs du navigateur Web Chrome pour les utilisateurs Windows, macOS, Linux et Android, à la cryptographie post-quantique pour la prévention des attaques, Google a mis l’accent sur la sécurité tout le mois. Concernant cette mise à jour spécifique de sécurité du mot de passe Gmail, Google est à l’écoute depuis 12 mois depuis donner un préavis il y a un an. Pour supprimer la méthode de connexion désuète que sont le nom d’utilisateur et le mot de passe, et ainsi réduire le risque de compromission pour les utilisateurs de Gmail, Google exige que tous les clients de Google Workspace se connectent avec un type d’accès plus sécurisé pour les applications souhaitant accéder aux données Gmail. . Cette méthodologie d’accès est OAuth, sur laquelle vous pouvez en savoir plus dans cet article avertissant des changements à venir. Les nouvelles règles de mot de passe d’accès à l’application Gmail s’appliquent à tous les comptes Google Workspace, CalDAV, CardDAV, IMAP, POP et Google Sync ne prenant plus en charge les informations de connexion par mot de passe.

Gmail est sur le point de devenir plus sécurisé pour des millions de personnes

Quels utilisateurs de Gmail sont concernés par la date limite pour les mots de passe de la nouvelle application ?

Les nouvelles règles de sécurité concernant l’accès aux données Gmail à partir d’applications moins sécurisées s’appliquent à tous les clients utilisant la suite d’outils Google Workspace. En effet, le paramètre des applications les moins sécurisées a déjà été supprimé de la console d’administration de Google Workspace pour faciliter la transition en désactivant l’ajout de nouveaux comptes utilisant cette méthode. Les titulaires de comptes Gmail personnels ne sont pas concernés, bien qu’ils ne puissent plus activer le protocole d’accès à la messagerie Internet, mieux connu sous le nom d’IMAP, à partir des paramètres du compte Gmail, comme l’a déclaré Google : « L’accès IMAP est toujours activé via OAuth et vos connexions actuelles ne le seront pas. être impacté. » Cependant, en ce qui concerne les utilisateurs, plutôt que les administrateurs, des comptes Google Workspace Gmail, Google recommande de prendre un certain nombre d’actions pour s’assurer qu’ils ne soient pas confrontés à un message d’erreur « Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont incorrects ».

Si vous utilisez Outlook 2016 ou une version antérieure, vous devez passer à Microsoft 365 ou Outlook pour Windows ou Mac.

Si vous utilisez Thunderbird ou un autre client de messagerie, vous devez à nouveau ajouter votre compte Google et le configurer pour utiliser IMAP avec OAuth.

Si vous utilisez Mail sur iOS ou macOS, vous devez utiliser l’option de connexion avec Google pour activer OAuth. Cela impliquera de supprimer puis de rajouter votre compte.

