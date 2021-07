Nouvelles règles de l’IRS sur le trading de bitcoin ethereum dogecoin

Pendant des années, les avoirs en crypto-monnaie des contribuables américains ont existé dans une sorte de zone grise de déclaration. Mais maintenant, ces portefeuilles cryptographiques attirent beaucoup l’attention de l’Internal Revenue Service et du président Joe Biden, qui semblent déterminés à réprimer les fraudes fiscales. Le timing a du sens. Le président a besoin de lever des fonds, assez rapidement, pour son propre programme économique ambitieux. Et l’« écart fiscal », c’est-à-dire la différence entre les impôts payés et les impôts dus, est une grande réserve d’argent prête à être cueillie. chef de l’IRS Charles Rettig dit le pays perd environ mille milliards de dollars chaque année en impôts impayés, et il attribue cet écart fiscal croissant, au moins en partie, à l’essor du marché de la cryptographie. Le gouvernement fédéral est tellement convaincu du potentiel de revenus des impôts en souffrance que la Maison Blanche veut donner à l’IRS 80 milliards de dollars supplémentaires et de nouveaux pouvoirs pour réprimer les fraudeurs fiscaux, y compris ceux qui placent leur argent dans la crypto. « L’IRS a pour mission de collecter des revenus », a déclaré Shehan Chandrasekera, CPA et responsable de la stratégie fiscale chez CoinTracker.io, une société de logiciels de crypto-taxe. « Historiquement, s’ils dépensent 1 $ pour tout type d’activité d’application, ils gagnent 5 $ … Je pense que les activités d’application de la cryptographie sont encore plus élevées que cela », a-t-il déclaré.

La non-conformité simplifiée

Aux États-Unis, il est facile d’être un fraudeur fiscal non intentionnel sur la cryptographie. D’une part, l’IRS n’a pas vraiment facilité la déclaration de ces informations. L’année d’imposition 2019 a été la première fois que l’IRS a demandé explicitement aux contribuables s’ils avaient traité des crypto. Une question sur la forme Annexe 1 lire : « À tout moment en 2019, avez-vous reçu, vendu, envoyé, échangé ou autrement acquis un intérêt financier dans une monnaie virtuelle ? » Mais les experts ont déclaré que la question était vague et, surtout, que tout le monde ne dépose pas ce document spécifique. Une annexe 1 est généralement utilisée pour déclarer les revenus qui ne figurent pas sur le formulaire 1040, tels que les gains en capital, la pension alimentaire ou les gains de jeu. Ainsi, en 2020, l’IRS a amélioré son jeu en déplaçant la question de la monnaie virtuelle vers le 1040 lui-même, qui est utilisé par tous les particuliers remplissant une déclaration de revenus annuelle. « [They put it] juste après votre nom et votre numéro de sécurité sociale, et avant de saisir des chiffres de revenu ou de déduction », a expliqué Lewis Taub, CPA et directeur des services fiscaux chez Berkowitz Pollack Brant. Cela rendait la question pratiquement impossible à manquer.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Mais peut-être que le plus gros problème, selon Shehan, est que de nombreux déclarants n’ont aucune idée de la façon de calculer leurs gains et pertes en capital crypto. Si vous négociez par l’intermédiaire d’une maison de courtage, vous obtenez généralement un formulaire 1099-B précisant le produit de votre transaction, rationalisant le processus de déclaration. Cela ne se produit pas dans le monde de la cryptographie, a déclaré Shehan. « De nombreux échanges cryptographiques ne rapportent aucune information à l’IRS. » Alors que certains échanges cryptographiques ont commencé à émettre un formulaire fiscal connu sous le nom de 1099-K – qui est traditionnellement attribué à une personne qui effectue au moins 200 transactions d’une valeur totale de 20 000 $ ou plus – dans le contexte de la cryptographie, ce formulaire ne rapporte que la valeur totale des transactions. La valeur totale ne tient pas compte du montant que la personne a payé pour la crypto-monnaie en premier lieu, ce que l’on appelle la « base de coût », ce qui rend difficile le calcul du gain imposable. « Beaucoup de gens ont en fait surdéclaré leurs revenus, parce qu’ils étaient confus », a déclaré Shehan. Mais le plus gros problème à l’origine de la non-conformité est le fait que les règles fiscales entourant les monnaies numériques sont toujours en cours d’élaboration et en constante évolution.

« Événement imposable »

L’IRS traite les monnaies virtuelles comme le bitcoin comme propriété, ce qui signifie qu’ils sont imposés de la même manière que les actions ou les biens immobiliers. Si vous achetez un bitcoin pour 10 000 $ et le vendez pour 50 000 $, vous faites face à 40 000 $ de gains en capital imposables. Bien que ce concept soit relativement simple, il n’est pas toujours clair ce qui constitue un « événement imposable ». L’achat de dogecoin avec votre bitcoin est-il un événement imposable ? Acheter un téléviseur avec votre dogecoin ? Acheter un NFT avec de l’éther ? Tous les événements ci-dessus sont techniquement imposables. « Le gouvernement dit que si j’achète quelque chose avec de la crypto, c’est comme si je liquidais ma crypto pas différemment que si je vendais n’importe quelle autre propriété », a déclaré Taub. Miner des dogecoins pour le plaisir est considéré comme un revenu d’un travail indépendant aux yeux du gouvernement. Selon le logiciel fiscal de crypto-monnaie TaxBit – qui a récemment passé un contrat avec l’IRS pour aider l’agence dans les audits liés à la monnaie numérique – les taux d’imposition varient entre 10 et 37 % sur les produits miniers. « Les crypto-mineurs doivent payer des taxes sur la juste valeur marchande des pièces extraites au moment de la réception », a écrit l’avocat fiscaliste Justin Woodward. Bien qu’il existe des moyens de faire preuve de créativité pour minimiser ce fardeau fiscal, comme classer l’exploitation minière comme une entreprise et déduire les dépenses d’équipement et d’électricité, il faut un peu de classement acrobatique pour que cela fonctionne. Gagner des intérêts sur le bitcoin inactif dans votre portefeuille crypto compte également comme un revenu et est imposé en tant que tel. Des échanges comme Coinbase ont également commencé à envoyer le formulaire 1099-MISC à contribuables qui ont gagné 600 $ ou plus en récompenses cryptographiques ou en jalonnement.

La répression de la cryptographie de l’IRS

Le volume des transactions cryptographiques est peut-être tombé d’une falaise au cours des dernières semaines, mais la valeur marchande globale des monnaies numériques est toujours en hausse d’environ 75 % cette année. L’IRS a clairement indiqué qu’il voulait participer à l’action. L’agence a récemment intensifié ses efforts pour assigner à comparaître des échanges cryptographiques centralisés pour obtenir des informations sur les contribuables américains non conformes. Ce printemps, les tribunaux ont autorisé l’IRS à délivrer des convocations à John Doe aux opérateurs d’échange de crypto Kraken et Cercle comme moyen de trouver des personnes qui ont effectué au moins 20 000 $ de transactions en crypto-monnaie de 2016 à 2020. L’IRS a également utilisé ce même type d’assignation en 2016, quand il s’en est pris aux transactions cryptographiques Coinbase de 2013 à 2015. Délivrer ces convocations un échange à la fois est un moyen maladroit de capturer les contribuables américains non conformes, mais cela peut être efficace, selon Jon Feldhammer, associé du cabinet d’avocats Baker Botts et ancien avocat plaidant principal de l’IRS. En 2019, l’IRS a annoncé qu’il envoyait des lettres à plus de 10 000 personnes qui auraient potentiellement omis de déclarer leurs revenus cryptographiques. Rettig a déclaré dans un communiqué que les contribuables devraient prendre la lettre « très au sérieux en examinant leurs déclarations de revenus et, le cas échéant, en modifiant les déclarations antérieures et en remboursant les impôts, les intérêts et les pénalités ».

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Selon Shehan, la tristement célèbre « Lettre 6173 » a donné aux individus 30 jours pour répondre à l’IRS, sinon ils risquaient de faire examiner leur profil fiscal. Des lettres ont de nouveau été envoyées en 2020, et une nouvelle série de ces avertissements sévères devrait être envoyée cet automne. Même la menace d’une lettre incite de nombreuses personnes à demander conseil à des comptables pour savoir s’ils devraient devancer un audit potentiel et être proactifs quant à la modification des déclarations antérieures. « Beaucoup de gens me demandent sur Twitter : ‘Oh mon dieu, en 2018, j’avais pour 200 $ de gains en capital que je n’ai pas déclarés. Que dois-je faire ?' », a raconté Shehan. « Dans ce cas, cela ne vaut tout simplement pas la peine de modifier la déclaration pour toucher 200 $ de revenus … Le plus important, c’est que si vous n’avez rien fait intentionnellement, tout va bien. » L’IRS devient également plus intelligent dans la découverte des fraudeurs fiscaux cryptographiques à l’aide de nouveaux outils d’analyse de données qu’il peut utiliser en interne. Le partenariat de l’agence avec TaxBit fait partie de cet effort. Taub décrit le logiciel comme étant capable de parcourir des portefeuilles de crypto-monnaie et de les analyser pour déterminer ce qui a été acheté et vendu en crypto. En plus de faire appel aux services du fournisseur lui-même, Taub dit que les agents de l’IRS sont formés au logiciel afin d’identifier les fraudeurs fiscaux.

Les nouvelles règles de cryptographie de Biden