Nouvelles règles de fouet : BHA annonce l’introduction en février des jump jockeys ; Mars pour les flat jockeys avant la nouvelle saison | Nouvelles de la course

Les nouvelles règles du whip annoncées cet été entreront en vigueur au cours de la nouvelle année – initialement pour les courses de sauts et dans une période de « rodage » de quatre semaines.

Les gagnants des courses pourraient être disqualifiés si leur coureur enfreint les règles du whip en vertu du nouveau règlement, bien qu’il ait été convenu que pour répondre aux préoccupations concernant l’impact de la disqualification potentielle des coureurs le jour de la course à des fins de pari, toute décision potentielle concernant la disqualification sera désormais prise par le comité d’examen du whip loin du jour de la course, et n’affectera donc pas le résultat d’une course à des fins de pari.

La British Horseracing Authority a déclaré qu’il est prévu que le comité de révision se réunira une fois par semaine pour examiner les sanctions de toutes les courses, très probablement un mardi.

La période de quatre semaines à partir du 9 janvier qui apportera les changements signifie que les jockeys de National Hunt pourront rouler sans être soumis aux nouvelles sanctions, avant que la mise en œuvre complète des nouvelles règles dans les courses d’obstacles ne commence le 6 février – un peu plus d’un mois avant le début du Festival de Cheltenham.

Les homologues plats commencent par une période de rodage le 27 février, avec une mise en œuvre complète à partir du 27 mars. Selon les règles révisées, un jockey de saut qui utilise son fouet 12 fois ou plus – avec 11 frappes ou plus pour les jockeys plats – dans n’importe quelle course pourrait être disqualifié.

Dans les grandes courses, en plus d’être disqualifié, le jockey pourrait également recevoir une interdiction de 28 jours. Le cadre définissant une course majeure comprend toutes les courses de classe un et deux dans les deux codes, ainsi que toute course avec des prix en argent supérieurs à 27 500 £ sur le plat et 20 000 £ sur les sauts.

Une certaine marge de manœuvre peut être autorisée s’il est considéré que les cavaliers utilisaient leur fouet dans l’intérêt de la sécurité ou s’il a été utilisé sur l’épaule avec les deux mains sur les rênes. Il a également été décidé que, s’ils le souhaitent, les jockeys plats peuvent utiliser la version saut du fouet – qui a une section rembourrée plus longue – en réponse aux préoccupations soulevées par certains jockeys concernant l’utilisation du fouet dans le revers uniquement et le risque de l’atterrir au mauvais endroit.

Un examen des règles a été recommandé par le Horse Welfare Board, présidé de manière indépendante, dans le cadre de sa stratégie quinquennale de bien-être publiée en février 2020, bien que la pandémie de Covid-19 ait retardé ses progrès initiaux.

Les points de vue de l’ensemble de l’industrie ont été pris en compte, ainsi que les résultats d’une consultation publique organisée l’année dernière, par le Whip Consultation Steering Group – l’organisme qui a été formé pour évaluer les réponses à la consultation et proposer toute recommandation susceptible d’être soumise aux autorités britanniques. Conseil de l’Autorité des courses hippiques.

Au total, 20 recommandations ont été avancées par le groupe de pilotage et toutes ont été approuvées par le conseil d’administration de la BHA.

Brant Dunshea, directeur de la réglementation de la BHA, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement et des commentaires que nous avons reçus tout au long de la période de discussions techniques. Les discussions ont été complètes et franches, d’où le temps qu’elles ont mis à se conclure.

“Les discussions ont rapidement établi qu’il y avait un soutien global pour la grande majorité des recommandations. Cependant, comme prévu, certains sujets de préoccupation ont été soulevés. Nous avons écouté les commentaires que nous avons reçus et avons ajusté les propositions initiales en conséquence.

“Nous reconnaissons que certaines des nouvelles règles vont prendre un certain temps pour s’habituer à certains jockeys, c’est pourquoi nous avons pris en compte du temps pour la communication et l’éducation, ainsi qu’une période de rodage avant que les règles et les sanctions ne soient intégralement mis en œuvre. »