Nouvelles règles bancaires canadiennes en vigueur. Que souhaitez-vous savoir

De nouvelles règles sont entrées en vigueur à la fin du mois dernier pour renforcer la protection des consommateurs en ce qui concerne le système bancaire canadien, mais certains défenseurs ont déclaré que les nouvelles réglementations ne vont pas assez loin.

“Ces changements de règles sont des petits pas pour améliorer un peu les choses”, a déclaré Duff Conacher, de Democracy Watch, un groupe de défense de la responsabilité des entreprises.

Il y a plus de 60 changements à la Loi sur les banques du Canada, qui comprennent des choses comme des temps d’attente plus courts pour le règlement des plaintes, des alertes électroniques avertissant des soldes bancaires bas et des limites en place quant au montant dont vous êtes responsable si votre carte de crédit est perdue ou volée. .

Les changements de règles ont duré 10 ans et même si le gouvernement fédéral a adopté une loi pour moderniser les nouvelles règles en 2018, ils n’ont pris effet que trois ans et demi plus tard, le 30 juin 2022.

Parmi les nouveaux changements visant à aider les 30 millions de clients bancaires du Canada, mentionnons qu’une banque doit traiter les plaintes des clients dans un délai de 56 jours au lieu de 90 jours.

Les banques doivent limiter la responsabilité des cartes de crédit perdues ou volées à 50 $ et avertir les clients s’ils se retrouvent à découvert ou dépassent leur limite de crédit, ce qui pourrait leur imposer des frais supplémentaires.

Après des plaintes selon lesquelles les banques proposaient à leurs clients des produits coûteux et inutiles, elles ne peuvent désormais vendre que des produits et services adaptés aux besoins de leurs clients.

Conacher a déclaré que les banques vendaient des produits et des services qui profiteraient à leurs résultats.

“Des rapports de lanceurs d’alerte ont révélé que les banques faisaient de la vente incitative, vendant essentiellement aux consommateurs des choses dont ils n’avaient pas besoin pour gagner plus d’argent et cela va être interdit”, a déclaré Conacher.

CTV News Toronto a contacté les grandes banques canadiennes et a été dirigé vers l’Association des banquiers canadiens.

Un porte-parole de l’association a déclaré dans un communiqué : « Établir et maintenir de solides relations avec les clients est d’une importance fondamentale pour les banques au Canada. Les banques consacrent beaucoup de temps, d’efforts et de ressources pour s’assurer que les clients reçoivent des produits et des services qui leur conviennent et qu’ils ont consenti à recevoir.

« Les banques se sont engagées à respecter les mesures de protection des consommateurs et ont des codes de conduite bien établis qui énoncent les normes de comportement des employés, y compris les attentes liées à l’éthique, à l’intégrité et aux pratiques de vente. L’Association des banquiers canadiens et ses membres appuient depuis longtemps un cadre réglementaire fédéral solide pour les consommateurs.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les clients des banques qu’ils ne peuvent désormais être tenus responsables que de 50 $ si leur carte de crédit est perdue ou volée, Conacher a déclaré que les banques peuvent également dire que le client a fait preuve de négligence en protégeant les informations de sa carte de crédit et les trouver responsables de toute fraude qui s’est produit.

“La banque peut dire que c’est de votre faute et vous êtes alors seul en train d’essayer d’aller en justice et de faire ce que vous pouvez pour les empêcher de retirer de l’argent de votre compte pour payer les frais de carte de crédit qui ont été effectués”, a déclaré Conacher.

En vertu des nouvelles règles, les banques devront également créer un programme de dénonciation qui permettra à leurs employés de se manifester pour exposer des problèmes qui, autrement, ne seraient pas signalés.