Nouvelles règles à venir pour les courtiers en hypothèques à la suite de l’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Le gouvernement de la Colombie-Britannique propose de nouvelles lois pour remplacer la loi obsolète sur les courtiers en hypothèques, qui fait suite aux recommandations d’une enquête sur le blanchiment d’argent.

La ministre des Finances, Selina Robinson, a présenté le projet de loi à l’Assemblée législative mardi, affirmant que les résidents de la Colombie-Britannique méritent une meilleure protection des consommateurs et plus de transparence dans le secteur du courtage hypothécaire.

Le gouvernement affirme dans un communiqué que la loi donnera à la BC Financial Services Authority la capacité d’établir des règles pour l’industrie, à mesure que des prêteurs non traditionnels émergent et que de plus en plus de gens se tournent vers les courtiers et la technologie en ligne pour organiser des prêts hypothécaires résidentiels.

Il dit que la loi fournira un cadre pour résoudre les problèmes mis en évidence par la Commission d’enquête Cullen sur le blanchiment d’argent qui s’est terminée en mai, visant à réduire le problème dans le secteur immobilier.

Un changement en attente augmente les amendes jusqu’à un maximum de 500 000 $ pour ceux qui enfreignent les règles, tandis que ceux qui ont plus d’une condamnation pourraient faire face à des amendes pouvant atteindre 2,5 millions de dollars.

La déclaration estime que les nouvelles règles pourraient être introduites au plus tôt fin 2023.

La Presse canadienne

Colombie-Britanniqueblanchiment d’argentCourtiers en hypothèques