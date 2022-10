Nouvelles qui devraient être signalées – Shaw Local

Si les républicains prennent la Chambre des représentants des États-Unis, ils utiliseront le vote sur le plafond de la dette pour exiger des coupes dans la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Il me semble que ce sont des nouvelles qui devraient être rapportées et éditorialisées, mais nous continuons d’entendre des grillons de nos principaux journaux et réseaux de diffusion.

Le GOP est dépourvu de tout objectif politique réel autre que la réduction des impôts pour les riches et est devenu le parti des nationalistes chrétiens blancs et des milices d’extrême droite.

Les républicains extrêmes doivent être démis de leurs fonctions avant que nous puissions avancer en tant que pays uni. Jetez les scélérats le mardi 8 novembre.

Richard Keslinké

Algonquin