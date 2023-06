Nouvelles poignardées en France aujourd’hui: une mère hurlante a regardé l’attaque au couteau du lac d’Annecy contre des enfants

Un enfant blessé dans une attaque au couteau en France est de nationalité britannique, déclare James Cleverly

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un enfant britannique fait partie des victimes blessées à la suite d’une attaque dans un parc au bord d’un lac dans les Alpes françaises, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : « Nos pensées vont aux victimes et aux familles et nous sommes prêts à soutenir les autorités françaises de toutes les manières possibles.

Quatre jeunes enfants et un adulte ont été blessés, selon la police. Ce nombre pourrait être sujet à changement en fonction de l’évolution de la situation.

Une femme qui en a été témoin a déclaré que l’agresseur avait sauté par-dessus une clôture du parc et poignardé une petite fille et un bébé dans un landau.

« J’ai vraiment cru que c’était une blague, mais pas du tout », a déclaré la femme à la radio France Bleu.

« Quand j’ai entendu le cri de la mère, j’ai commencé à courir. »

Un homme est entré dans la cour de récréation d’un parc près du célèbre lac de la ville. Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que l’agresseur présumé avait été arrêté.

L’agresseur présumé – un homme de 31 ans qui avait le statut de réfugié en Suède – serait un ressortissant syrien, ont indiqué des sources policières aux médias locaux. On pense qu’il n’était pas connu des agences de sécurité.