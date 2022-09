Nouvelles pistes cyclables installées au centre-ville de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les résidents et les membres de la communauté qui se déplacent dans et autour du centre-ville de DeKalb découvriront que de nouvelles pistes cyclables ont été ajoutées à Grove Street entre les deuxième et quatrième rues.

L’initiative est une émanation du projet de reconfiguration du centre-ville de la ville qui visait à réduire l’autoroute Lincoln à trois voies, à élargir les trottoirs et à améliorer la circulation et la marche.

“C’était une chose complémentaire, mais ce n’était pas dans le même contrat d’appel d’offres en soi”, a déclaré l’ingénieur municipal Zac Gill. “C’était une amélioration parallèle nécessaire à faire en même temps.”

La ville a identifié Grove Street comme ayant besoin d’être refaite, ont déclaré des responsables.

De nouvelles pistes cyclables ont été ajoutées à Grove Street entre Second et Fourth Street. La rue a été refaite dans le cadre du projet d’amélioration du centre-ville et des pistes cyclables dédiées ont été ajoutées des deux côtés de la chaussée. pic.twitter.com/WIBhmjJRFc – Ville de DeKalb, IL (@cityofdekalb_IL) 19 septembre 2022

Gill a déclaré que la ville avait trouvé logique de donner la priorité à l’ajout de pistes cyclables le long de la chaussée.

“Nous devons prévoir cela au cas où l’État voudrait un jour étendre les pistes cyclables le long du reste de la Lincoln Highway en dehors du centre-ville”, a déclaré Gill. «Quand ils vont au centre-ville, ils devraient avoir un logement parallèle, vous savez, quelque part pour que les cyclistes puissent continuer cette route. Même s’il y a [not] tout ce à quoi il se connecte maintenant, il est là pour que s’ils devaient un jour les mettre là-dedans, nous ne serions pas le maillon manquant de la chaîne.

Gill a déclaré que les nouvelles pistes cyclables sont un élément requis conformément à la loi sur les rues complètes de l’Illinois, qui exige que les pistes cyclables et les passerelles soient prioritaires dans la planification urbaine.

Les nouvelles pistes cyclables le long de Grove Street sont actuellement isolées, ont déclaré des responsables.

Mais Gill a déclaré que la ville avait pris des mesures pour rendre la ville plus conviviale pour les vélos au fil des ans.

“La rue Taylor – lorsque nous l’avons repavée l’année dernière – a reçu le même traitement”, a déclaré Gill. « First Street a les routes partagées. Il n’a pas de pistes cyclables indépendantes complètes. Mais c’est là, ainsi que Grove se connecte à Seventh [Street.]”

La nouvelle bande de pistes cyclables est venue avec un prix d’environ 2 500 $ payé par le contrat d’entretien des rues de la ville, ont déclaré des responsables.