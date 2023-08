Nouvelles photos sexy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Madone est la reine des photos sexy, et dans une publication Instagram du mercredi 9 août, la chanteuse « Like A Virgin », 64 ans, en a partagé une flopée avec ses fans et a taquiné sa prochaine tournée ! Sur la première photo, Madge a fait la moue en regardant par-dessus son épaule nue dans le corset noir décolleté, les longs gants noirs et le lourd collier de diamants. Son maquillage glamour était parfait avec un rouge à lèvres rose vif et des tons de fard à paupières neutres. En arrière-plan, des étagères de bibliothèque pleines de livres la dominaient. Sur la deuxième photo, elle a partagé un débardeur ébloui sur lequel était écrit « Material Girl », et sur la troisième, elle s’est assise dans la salle de bain en berçant un corset noir et un crucifix tout en regardant vers le haut dans la contemplation. Un quatrième cliché la montrait enveloppée d’un voile de dentelle noire et de filets de pêche alors qu’elle était assise sur un lit.

Une cinquième photo a permis aux fans de voir de près le collier de diamants de style moderne, ainsi que ses doigts, qui étaient chargés de bagues de déclaration. Sur la photo finale, les fans ont eu droit à une vue des cheveux blonds brillants de Madonna de l’arrière alors qu’elle regardait les étagères de livres. « Tout habillé et nulle part où aller …………….👠 …… .. Mais bientôt, très bientôt, je voyagerai vers vous », a-t-elle sous-titré le carrousel, en l’étiquetant #celebrationtour.

Les photos surviennent six semaines et demie après que le chanteur de « Vogue » s’est effondré et a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une grave infection bactérienne, mettant ainsi la tournée prévue en attente. Elle a ensuite été renvoyée pour convalescence à la maison avec sa famille et semblait se sentir beaucoup mieux un mois plus tard alors qu’elle posait dans les coulisses avec Beyoncé à elle Visite Renaissance arrêtez-vous dans le New Jersey.

En tout cas, elle a crédité l’amour de ses six enfants alors qu’elle avançait pendant sa convalescence. « L’amour de la famille et des amis est la meilleure médecine », a-t-elle sous-titré une publication Instagram du 30 juillet en partie, avec des photos de sa famille. « Un mois hors de l’hôpital et je peux réfléchir. En tant que mère, vous pouvez vraiment vous laisser prendre par les besoins de vos enfants et les dons apparemment sans fin……… .. Mais quand les jetons étaient tombés, mes enfants se sont vraiment présentés pour moi. J’ai vu un côté d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Cela a fait toute la différence.

