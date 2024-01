Nouvelles perspectives sur l’apprentissage des langues chez la petite enfance

Résumé: Une nouvelle étude explore la manière dont les nourrissons et les tout-petits acquièrent le langage. La recherche remet en question les idées préconçues sur le développement du langage, en particulier dans les familles à faible revenu, en analysant des enregistrements audio d’une journée de 1 001 enfants issus de milieux divers.

Les résultats révèlent que la compréhension précoce commence vers 6 à 7 mois et que des améliorations significatives de la compréhension du langage se produisent vers le premier anniversaire d’un enfant. Les travaux visent à élargir la portée de la recherche sur le développement du langage pour inclure des populations plus diverses et comprendre les mécanismes d’acquisition du langage chez les enfants, y compris ceux qui sont sourds ou aveugles.

Source: Harvard

Grandir au milieu d’un tourbillon de russe, d’hébreu et d’anglais a nourri la passion d’Elika Bergelson pour le développement linguistique.

Ses parents avaient émigré dans les années 1970 de l’Union soviétique vers Israël, où ils avaient fondé leur famille. Bergelson et son plus jeune frère sont nés dans les années 1980 après l’installation de la famille à Columbus, Ohio. Même à l’époque, elle a remarqué des différences générationnelles autour de la grammaire, des accents et du vocabulaire, ce qui l’a amenée à se demander comment les enfants avaient devancé les adultes.

« Qu’est-ce qui, dans l’acquisition du langage, rend les jeunes esprits – qui sont généralement moins bons dans tous les domaines – réellement meilleurs dans ce processus particulier ? » elle se souvenait s’être demandée.

C’est comme si les enfants d’environ 1 an, qui comprenaient à peine les mécanismes du langage, devenaient soudainement de véritables partenaires de communication. Crédit : Actualités des neurosciences

Aujourd’hui, le nouveau professeur agrégé de psychologie étudie la manière dont les nourrissons et les tout-petits apprennent les langues du monde qui les entoure. Le psychologue du développement s’efforce spécifiquement d’analyser les différentes théories qui expliquent l’apparition et la maîtrise éventuelle de la compréhension et de la production du langage.

Le dernier article de Bergelson, publié le mois dernier dans le Actes de l’Académie nationale des sciences, adopte une approche globale pour développer et tester de telles théories, dont les résultats réfutent les critiques courantes à l’égard des parents et des tuteurs à faible revenu.

« Nos résultats remettent en question une partie de l’idée reçue, notamment dans l’espace politique américain, selon laquelle les familles, dans certaines circonstances socio-économiques, fournissent un apport linguistique plus ou moins « bon » à leurs enfants », a-t-elle déclaré.

En tant que spécialiste du langage, Bergelson a l’habitude de générer de telles idées qui brisent les mythes. Ses premières expériences sur l’apprentissage précoce des mots, réalisées il y a 15 ans alors qu’elle était étudiante diplômée à l’Université de Pennsylvanie, ont révélé que la compréhension commence à un âge beaucoup plus jeune qu’on ne le pensait auparavant. « Vers 6 ou 7 mois, les bébés commencent à comprendre certains noms très courants », dit-elle.

Les scientifiques reconnaissent depuis longtemps l’explosion de la production de mots qui se produit vers l’âge de 18 mois, a expliqué Bergelson. Dans des études de suivi, elle et ses collègues ont constaté une amélioration qualitative similaire de la compréhension du langage à l’approche du premier anniversaire d’un enfant, à peu près au moment où les premiers mots authentiques arrivent. C’est comme si les enfants d’environ 1 an, qui comprenaient à peine les mécanismes du langage, devenaient soudainement de véritables partenaires de communication.

Serait-ce dû au fait que les parents parlaient plus ou différemment aux bébés plus âgés ? Bergelson a étudié cette théorie en tant que postdoctorante et professeure-chercheuse à l’Université de Rochester, où elle a dirigé la création d’un vaste ensemble de données naturalistes permettant de suivre les bébés de 6 à 18 mois avec des enregistrements audio et vidéo, un suivi oculaire, etc.

“Il ne semble pas y avoir quelque chose de fondamentalement différent dans la façon dont les parents ou les tuteurs interagissent avec les enfants de 6 ou 12 mois”, a-t-elle conclu.

Grâce à une subvention du National Institute of Health, le nouveau laboratoire de Bergelson à Harvard s’est récemment lancé dans un projet conçu pour tester ce qu’elle appelle les « meilleurs modèles d’apprentissage » d’acquisition du langage. Le point de basculement de la compréhension est attribué par ces théories aux capacités sociales, cognitives ou linguistiques croissantes du bébé, plutôt qu’à la simple accumulation de contributions supplémentaires de la part des soignants.

Mais quelles sont exactement les compétences qui soutiennent l’apprentissage des mots ? Bergelson et ses collègues prévoient de tester des indicateurs de compréhension qui apparaissent plus tôt que la parole elle-même, comme pointer ou regarder dans la direction d’un objet mentionné. Cette recherche a le potentiel à long terme d’améliorer les interventions précoces auprès des enfants qui ont des difficultés avec l’acquisition du langage.

Bergelson a pour objectif supplémentaire d’élargir le bassin d’enfants étudiés par les linguistes. “Un changement vraiment important dans ce domaine a été récemment une prise en compte beaucoup plus sérieuse du fait que nous avons tendance à étudier les Américains blancs de la classe moyenne”, a-t-elle déclaré.

Son récent article PNAS, rédigé avec la co-auteure principale Alejandrina Cristia de l’École Normale Supérieure de France, Université PSL, est basé sur un large échantillon d’enfants âgés de 2 à 48 mois. Des enregistrements audio d’une journée ont capturé les babillages et les conversations de bébé de 1 001 enfants représentant 12 pays et 43 langues. Le soutien financier pour ce travail a été fourni, entre autres, par la National Science Foundation, les National Institutes of Health et le National Endowment for the Humanities.

L’analyse des enregistrements a été réalisée à l’aide de l’apprentissage automatique. Bergelson l’a qualifié d’approche « grossière » de l’étude du sujet. “C’est l’estimation par l’algorithme de la quantité de parole que l’enfant entend ou produit”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que c’est une approche complémentaire à ce qui autrement serait un travail très, très long et limitant les échantillons.”

Les résultats montrent que les principaux prédicteurs du développement du langage à l’échelle mondiale sont l’âge, les facteurs cliniques tels que la prématurité ou la dyslexie et la quantité de parole que les enfants reçoivent du monde qui les entoure. Contrairement aux recherches précédentes, aucun effet lié au sexe, au multilinguisme ou à la situation socio-économique n’a été constaté.

“Il y a eu beaucoup de débats et de discussions dans la littérature ces dernières années sur la façon dont le statut socio-économique est ou non lié à l’entrée et à la sortie du langage”, a noté Bergelson, qui est personnellement immergée dans le babillage du développement précoce du bébé, après avoir donné naissance à son deuxième enfant. enfant l’année dernière.

“Nous avons examiné de très nombreuses manières différentes… Nous n’avons jamais trouvé de preuve que les mères plus instruites avaient des enfants qui produisaient plus de parole au cours de ces dizaines de milliers d’heures d’enregistrement de la vie quotidienne.”

Grâce à une subvention de la National Science Foundation, Bergelson poursuit également de nouvelles recherches sur le développement du langage chez les enfants sourds ou aveugles. Le cas de la cécité est particulièrement intéressant, a-t-elle noté.

« Les compétences linguistiques des adultes aveugles sont en grande partie impossibles à distinguer de celles des personnes voyantes », a-t-elle déclaré. « Mais bon nombre de nos théories sur l’apprentissage précoce des langues reposent sur le fait que les enfants voient les autres pour faire référence à des choses dans le monde. Il y a donc un mystère : comment cela se produit-il ? Et qu’est-ce que cela nous apprend sur la façon dont le langage se développe pour tout le monde ?

“Entrée et production linguistique quotidienne chez 1 001 enfants de six continents» par Elika Bergelson et al. PNAS

Abstrait

Entrée et production linguistique quotidienne chez 1 001 enfants de six continents

Le langage est une capacité humaine universelle, facilement acquise par les jeunes enfants, qui autrement luttent avec de nombreuses bases de survie. Et pourtant, les capacités linguistiques varient selon les individus. Les observations naturalistes et expérimentales suggèrent que les compétences linguistiques des enfants varient en fonction de facteurs tels que le statut socio-économique et le sexe des enfants. Mais quels facteurs influencent réellement l’usage quotidien de la langue par les enfants ?

Ici, nous exploitons la technologie vocale dans une approche Big Data pour créer des rapports sur un ensemble de données interculturelles et diversifiées unique : > 2 500 enregistrements audio d’une durée de 2 500 jours, centrés sur l’enfant, de 1 001 enfants âgés de 2 à 48 mois provenant de 12 pays. couvrant six continents dans des contextes urbains, d’agriculteurs-cueilleurs et d’agriculture de subsistance. Comme prévu, les risques cliniques et les diagnostics liés à l’âge et à la langue permettaient de prédire la quantité de parole (et de vocalisations assimilables à la parole) produite par les enfants.

Il en va de même pour les paroles des adultes dans les environnements des enfants : les enfants qui entendaient davantage les paroles des adultes produisaient davantage de paroles. Contrairement aux conclusions précédentes basées sur des méthodes d’échantillonnage plus limitées et un ensemble différent de proxys linguistiques, le statut socio-économique (opérationnalisé comme l’éducation de la mère) n’était pas associé de manière significative aux productions des enfants au cours des quatre premières années de la vie, pas plus que le sexe ou le multilinguisme.

Ces résultats issus de données naturalistes à grande échelle nous permettent de mieux comprendre quels facteurs sont des prédicteurs robustes de la variabilité des comportements de parole des jeunes apprenants dans un large éventail de contextes quotidiens.