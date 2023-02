Nouvelles offres de Peacock, Paramount et Sling

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires, voici quelques-unes que nous souhaitons porter à votre attention.

Toute chance d’économiser de l’argent est la bienvenue. Avec les offres suivantes, vous pouvez regarder la Premier League, la Serie A, la Ligue des champions, la Premiership écossaise et plus encore.

De plus, bon nombre de ces offres expirent dans quelques semaines. Par conséquent, sautez sur l’opportunité de prendre ces nouveaux abonnements et économisez de l’argent pendant qu’ils sont là. Votre porte-monnaie vous remerciera peut-être à l’avenir.

Offres de coupe de cordon que les fans de football peuvent utiliser

Option Annuelle Paon

Habituellement, un abonnement mensuel à Peacock coûte 4,99 $, tandis que l’option annuelle est de 49,99 $. Cependant, une réduction est disponible sur l’option annuelle pour Peacock.

Jusqu’au 7 février, vous pouvez vous abonner à un an de Peacock pour seulement 29,99 $. Ce n’est pas tout à fait la moitié du prix. Il s’agit tout de même d’économies considérables. N’oubliez pas que cette offre expire le 7 février.

En utilisant Peacock, vous pouvez regarder entre quatre et six matchs exclusifs de Premier League lorsqu’il y a une liste de week-end. Ensuite, lors des rencontres en milieu de semaine, il y a encore plus de jeux exclusifs à Peacock. Et en plus de cela, il y a des milliers de films et d’émissions de télévision, ainsi que la chaîne de télévision de la Premier League 24/7 et l’émission télévisée Goal Rush.

Essai gratuit de 30 jours de Paramount+

Utilisation du code promotionnel AVANCE, vous pouvez bénéficier de 30 jours gratuits pour Paramount+. Il n’y a pas de meilleur moment pour le faire aussi. L’UEFA Champions League revient avec les huitièmes de finale le 14 février.

Vous pouvez également regarder la Serie A, qui a une course serrée pour les quatre premiers, en utilisant Paramount +.

Après l’essai de 30 jours, Paramount + coûte 4,99 $ par mois.

Sling offre une chance à la télévision LG gratuite

Avez-vous déjà pensé à vous inscrire à Sling mais vous n’avez tout simplement pas pu vous engager ? Eh bien, cela peut vous faire changer d’avis.

Il n’y a pas d’accord d’épargne. Cependant, lorsque de nouveaux utilisateurs s’abonnent à Sling en février, vous avez une chance de gagner un téléviseur LG gratuit.

Disney + propose Disney + de base pour 6,99 $

Celui-ci n’est pas nécessairement lié au sport, mais il s’agit néanmoins d’économies sur le streaming. Disney+ Basic propose le contenu de Disney+, mais il inclut des publicités.

Habituellement, Disney + Basic coûte 7,99 $ par mois. Cela permet d’économiser un dollar supplémentaire.

Photo: IMAGO / agefotostock