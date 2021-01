Le groupe Fossil et ses marques filiales ont présenté leurs montres connectées de nouvelle génération pour les montrer au CES 2021. Cela signifie que les montres partagent un certain matériel (mais ont des conceptions uniques). Notez qu’ils sont divisés en deux groupes: les montres Google Wear OS les plus performantes et les conceptions hybrides avec une durée de vie de la batterie plus longue. Les premiers incluent certains modèles connectés LTE.

La montre intelligente à écran tactile Fossil Gen 5 LTE rejoint la série actuelle Gen 5. Il est alimenté par un chipset Snapdragon Wear 3100 et dispose d’une eSIM, qui lui permet de passer et de recevoir des appels et des SMS. Vous n’avez pas à gaspiller de données pour écouter de la musique car il y a 8 Go de stockage à bord, que vous pouvez charger avec des pistes de Spotify.











Le Fossil Gen 5 LTE dans les couleurs Black et Blush (bracelet en silicone)

Il existe trois modes de batterie: quotidien (tout activé, charge tous les soirs), étendu (fonctions essentielles uniquement, charge tous les quelques jours) et heure uniquement (affiche simplement l’heure, dure plus d’une semaine). Il existe une option pour créer un mélange personnalisé de ces modes pour mieux s’adapter à votre utilisation.

La montre est dotée d’un écran tactile de 1,3 po dans un boîtier de 45 mm. Elle prend en charge les fonctions habituelles de suivi d’activité et de santé, ainsi que Google Pay. Elle s’intègre également à votre maison et à votre voiture intelligentes. Elle peut contrôler les appareils Nest à la maison et même démarrer à distance le moteur de sélectionnez des voitures Toyota.

Fossil prétend que cette montre est résistante à la natation, bien que nous ne compterions pas dessus car elle est évaluée à seulement 3ATM.







Cette montre Wear OS peut contrôler les thermostats Nest et certaines voitures Toyota

Le Fossil Gen 5 LTE sera disponible aux États-Unis ce printemps, à partir de 350 $. Notez que cela ne fonctionnera que sur le réseau Verizon et uniquement avec un téléphone Android. Plus de détails sur la page officielle.

Fossil prévoit de lancer cette montre dans le monde plus tard cette année. Il travaille pour ajouter la prise en charge d’autres opérateurs (et une prise en charge pour les utilisateurs d’iPhone également), bien que l’on ne sache pas quand cela se produira.

Le Michael Kors Access Gen 5E est disponible en deux versions: le MKGO à 250 $ et le Darci à 350 $. La seule différence entre les deux est la nomenclature. Le MKGO moins cher a un boîtier en aluminium et un bracelet en silicone, le plus cher Darci obtient un boîtier en acier inoxydable et un bracelet à sept maillons.









Michael Kors Access Gen 5E – Darci

Les deux ont un écran AMOLED de 1,19 pouces et sont alimentés par la puce Wear 3100. Il n’y a pas de LTE cette fois, mais avec un haut-parleur et un micro, vous pouvez recevoir des appels tout en étant connecté à un téléphone. NFC est également à bord pour travailler avec Google Pay.









Michael Kors Access Gen 5E – MKGO

La Skagen Jorn Hybrid HR est la première montre intelligente dotée d’un écran e-ink du créateur d’accessoires danois, bien qu’elle soit assez similaire aux montres hybrides Fossil. Celui-ci est disponible en deux tailles, 42 mm et 38 mm, et sera disponible en 5 styles.

L’écran e-ink prolonge la durée de vie de la batterie à plus de deux semaines et la charge rapide est prise en charge – 50 minutes suffisent pour que la batterie atteigne 80%. Le compromis est la fonctionnalité la plus basique.









Skagen Jorn Hybrid HR, la première montre intelligente à encre électronique de la marque

Le Jorn Hybrid HR dispose d’un suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, d’un compteur de pas et de calories et affichera les notifications de votre téléphone (vous pouvez également l’utiliser pour contrôler le lecteur de musique).

Le Jorn Hybrid sera mis en vente plus tard ce mois-ci le 26 janvier, il coûtera 195 $.