Pence jure 6 nouveaux sénateurs alors que le nouveau Congrès commence

Les sénateurs nouveaux et réélus ont prêté serment dimanche après-midi, jurant de défendre la Constitution et marquant un nouveau départ pour la Chambre haute dans un Washington post-Trump.

Le groupe de sénateurs, y compris ceux élus en novembre, a été escorté deux à la fois au Sénat et a lu leur serment d’office par le vice-président Mike Pence.

« Jurez-vous solennellement que vous soutiendrez et défendez la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux? » Pence lisait à chaque fois que les sénateurs mettaient la main droite en l’air. La plupart semblaient avoir une Bible sur laquelle ils plaçaient leur main gauche pendant que Pence lisait le serment, bien qu’une seule ne soit pas requise.

Chaque fois, Pence et les sénateurs se cognaient le coude, certains offraient aussi leur poing pour une bosse. Les collègues sénateurs ont offert des pouces vers le haut et des applaudissements en félicitant leurs nouveaux et anciens collègues.

«Aujourd’hui, six nouveaux membres rejoignent nos rangs pour la première fois», a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Au Sénat, inaugurant le nouveau 117e Congrès. «Nous félicitons nos nouveaux collègues, ainsi que leurs familles. Nous attendons avec impatience la manière dont leurs expériences uniques, leurs idées et leurs priorités enrichiront cette institution et renforceront notre travail commun pour la nation.

Les nouveaux sénateurs assermentés dimanche comprennent:

Bill Hagerty, républicain du Tennessee

John Hickenlooper, démocrate du Colorado

Ben Ray Luján, démocrate du Nouveau-Mexique

Cynthia Lummis, républicaine du Wyoming

Roger Marshall, républicain du Kansas

Tommy Tuberville. Républicain d’Alabama

Le sénateur Mark Kelly, D-Ariz., A prêté serment le 2 décembre.

En raison de la pandémie de coronavirus, les sénateurs qui seraient généralement rassemblés au complet au Sénat étaient espacés, beaucoup n’étaient pas présents.

Les républicains détiennent toujours une faible majorité au Sénat, mais le contrôle de la chambre sera décidé mardi lors de deux courses au second tour en Géorgie. Les démocrates devront battre les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler pour que le parti prenne le contrôle du Sénat.

– Christal Hayes

La Chambre fait des changements pour les députés avant un vote serré pour le président

La Chambre a pris des dispositions spéciales pour que les membres du Congrès votent pendant la pandémie de COVID-19 et a érigé une enceinte spéciale pour permettre aux membres qui sont censés mettre en quarantaine le droit de voter dimanche.

Le changement a été annoncé par le Dr Brian Monahan, le médecin traitant du Capitole américain. Il a noté dans un communiqué que même si ces législateurs seraient généralement mis en quarantaine à domicile, « les travailleurs essentiels, afin d’assurer la continuité des opérations des fonctions essentielles, sont autorisés à continuer de travailler après une exposition potentielle au COVID-19 à condition qu’ils restent asymptomatiques et des précautions supplémentaires. sont mis en œuvre pour les protéger ainsi que la communauté. «

Il a noté que cette précaution était conforme aux directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

L’enceinte n’est utilisée que par ceux qui sont en état de quarantaine, dont la condition est d’avoir récemment testé négatif pour le virus, selon un responsable du Capitole américain. Le fonctionnaire a ajouté que deux démocrates et un républicain peuvent utiliser cette installation.

La Chambre avait adopté des règles de vote par procuration lors du dernier Congrès pour permettre à certains membres de voter à distance par mesure de précaution contre le COVID-19, mais les règles ont expiré à la fin du Congrès, qui s’est terminé dimanche matin, et doivent être à nouveau adoptées.

Plusieurs législateurs avaient annoncé des diagnostics positifs de COVID-19 avant le début de la nouvelle session du Congrès et ont indiqué qu’ils resteraient chez eux, mais certains membres ont déclaré qu’ils étaient autorisés à se rendre à Washington, DC

La représentante Gwen Moore, D-Wisconsin, qui avait annoncé un test COVID-19 positif le 28 décembre, a écrit sur Twitter: «Ma quarantaine est terminée et je suis médicalement autorisé à voyager.» Selon les directives du CDC, les personnes dont le test est positif au COVID-19 devraient être mises en quarantaine pendant 10 jours après l’apparition des symptômes, bien que Moore ait annoncé son diagnostic il y a six jours.

Son bureau a déclaré qu’elle avait éliminé la quarantaine, mais n’a pas précisé quand elle a été diagnostiquée pour la première fois.

Démocrates a pris quelques critiques pour les changements fait pour permettre aux membres de voyager.

– Christal Hayes et Nicholas Wu

McConnell et Pelosi prêteront serment aux nouveaux membres du Congrès

WASHINGTON – Un nouveau Congrès historiquement diversifié prend ses fonctions dimanche avec le contrôle du Sénat indéterminé, une pandémie de COVID-19 toujours rugissante et des cicatrices laissées après deux années brutales de partisanerie amère.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Feront prêter serment aux membres nouveaux et réélus dans leur chambre au Capitole des États-Unis dimanche.

Le 117e Congrès est le plus diversifié à ce jour, avec au moins 121 femmes et 124 personnes de couleur prêtes à prendre ses fonctions.

Mais le nouveau Congrès, peu importe à quoi il ressemble, fait face à des défis difficiles. Avec des vaccins en distribution, il est chargé de sortir les États-Unis de la pandémie de COVID-19, qui a tué des centaines de milliers de personnes, fermé des entreprises et bouleversé la vie quotidienne en Amérique. Il devra travailler avec un nouveau président mais familier en Joe Biden, diriger une nation qui compte avec les conflits raciaux et aider à guérir les divisions à la suite d’une élection présidentielle féroce et de l’administration turbulente du président Donald Trump.

«Son test le plus difficile à ce jour»:Nancy Pelosi brandira le marteau de l’orateur avec une faible majorité dans ce qui pourrait être son dernier mandat

Les tentatives pour adopter un projet de loi de secours en décembre se sont heurtées à un mur d’acrimonie partisane alors que les législateurs luttaient pour adopter un projet de loi de relance. Ces combats ont suivi des mois d’impasse sur les secours alors que les cas de COVID augmentaient et que les gens étaient mis au chômage.

Parmi le premier ordre du jour du nouveau Congrès: Donner le sceau d’approbation final sur la présidence de Biden. Trump continue d’affirmer sans fondement que l’élection lui a été volée, malgré des dizaines d’efforts juridiques infructueux et son propre ministère de la Justice affirmant que l’élection était légitime. Mercredi, la nouvelle Chambre et le Sénat se réunissent pour compter et voter sur les résultats du Collège électoral.

Normalement symbolique, cette année, plusieurs membres du Congrès ont menacé de s’opposer au décompte des voix électorales de certains Etats. Une douzaine de sénateurs républicains en séance et entrants et entrants prévoient de s’opposer à la certification des résultats des élections mercredi. Le plan a suscité de vives critiques de la part de collègues sénateurs du GOP comme le sénateur Mitt Romney, R-Utah, qui l’a qualifié de «stratagème flagrant» qui «menace dangereusement notre République démocratique».

Il est peu probable que leurs objections renversent les résultats dans aucun État, car les majorités à la fois à la Chambre et au Sénat devraient accepter de les exclure, mais le débat qui s’ensuivra jettera davantage le doute parmi les républicains sur les résultats de l’élection, et l’amertume résiduelle de la Les élections de 2020 pourraient assombrir les premières semaines de session du Congrès.

Sénateurs du GOP:Une douzaine de sénateurs républicains prévoient de s’opposer à la certification de la victoire électorale de Biden contre Trump

Plus:L’accord COVID signale-t-il un McConnell plus gentil et plus doux qui peut travailler avec Biden? De nombreux démocrates sont sceptiques

Ce Congrès aura une relation différente avec la Maison Blanche que sous l’administration Trump. Contrairement au président sortant, qui était un outsider politique lorsqu’il est arrivé à Washington il y a quatre ans, Biden entretient des relations étroites avec de nombreuses personnes à la tête de ses 36 ans en tant que sénateur du Delaware et de 8 ans en tant que vice-président. Sa relation cordiale avec le leader de la majorité à la Chambre, Mitch McConnell, sera mise à l’épreuve alors qu’il tente de faire passer les politiques démocrates au Congrès. Mais les divisions partisanes dans les deux chambres se sont durcies au cours des quatre années écoulées depuis la dernière fonction publique de Biden.

Les deux chambres auront des majorités plus serrées cette fois-ci.

Les démocrates reviendront avec un avantage réduit à la Chambre, le résultat de pertes électorales et de plusieurs membres partis rejoindre l’administration de Biden.

Une fois que les représentants Marcia Fudge de l’Ohio, Cedric Richmond de Louisiane et Deb Haaland du Nouveau-Mexique démissionneront pour occuper des postes à la Maison Blanche, il n’y aura plus que 219 démocrates à la Maison, ce qui leur donnera l’une des majorités à la Chambre les plus minces depuis des décennies et pourrait limiter La capacité de Biden à adopter des lois à la Chambre.

De l’autre côté du Capitole, les républicains ont réussi à résister aux défis démocratiques difficiles lors des courses au Sénat à travers le pays le jour des élections. Mais il y a une possibilité que les républicains perdent leur majorité si deux challengers libéraux renversent les républicains sortants lors des élections cruciales du Sénat de Géorgie mardi.

Mise en quarantaine perdue:Le sénateur du GOP Perdue est mis en quarantaine après une éventuelle exposition au COVID-19 quelques jours à peine avant la course au second tour en Géorgie

Les deux parties ont investi de l’argent et des efforts pour gagner les courses, où les républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue affrontent le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff. Même si Loeffler et Perdue défendent avec succès leurs sièges, les républicains auront un avantage légèrement inférieur au Sénat, faisant des législateurs modérés un aspect crucial si Biden veut adopter une législation au Sénat.

Le jour, généralement une affaire formelle où les membres et leurs familles saluent le président de la Chambre et posent pour une photo, a été considérablement modifié pour prendre des précautions contre le COVID-19 alors que les cas continuent de grimper à travers le pays.

Les législateurs prévoient de garder un moment de silence pour le regretté représentant élu Luke Letlow, R-La., Décédé des complications du COVID-19 la semaine dernière.

Tous les membres de la famille voyageant avec des membres élus doivent montrer une copie de leur test COVID-19 négatif avant le voyage, et les nouveaux membres ne reçoivent qu’un seul billet pour un invité afin de minimiser le nombre de personnes dans le Capitole.

La représentante élue Sara Jacobs, D-Californie, membre de premier mandat de San Diego, a déclaré à USA TODAY qu’elle était « vraiment excitée et honorée » d’être au Capitole pour son assermentation, même si la nouvelle recrue démocrate de la Chambre la classe était «plus petite que ce que nous avions espéré». Elle prévoyait de porter un masque toute la journée et avait amené son père comme seule invitée.

Quelle que soit la composition finale du parti du Congrès, ce sera le Congrès le plus diversifié à ce jour, avec des gains de représentation des deux côtés de l’allée.

Parmi les premières historiques de la représentation:

Les premières femmes coréo-américaines: les représentants Marilyn Strickland, D-Wash .; Young Kim, R-Calif .; et Michelle Steel, R-Calif.

Les premiers hommes noirs ouvertement gay: les représentants Mondaire Jones, DN.Y., et Ritchie Torres, DN.Y.

La première femme républicaine amérindienne: la représentante Yvette Herrell, RN.M.

On s’attend également à ce que ce soit le dernier mandat de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. À la mi-novembre, elle a déclaré aux journalistes qu’elle respecterait probablement un accord visant à limiter les mandats des dirigeants démocrates qu’elle avait frappés avec les progressistes pour obtenir leur soutien en 2018.

« Je ne veux pas saper mon influence, mais j’ai fait cette déclaration », a-t-elle déclaré.

Avec une plus petite majorité démocrate à la Chambre, elle ne peut se permettre de perdre qu’une poignée de voix démocrates. Elle a perdu 15 votes démocrates lorsqu’elle a sollicité le poste en 2019. Mais Pelosi a exprimé sa confiance dans une lettre dimanche matin à ses collègues démocrates.

« Je suis convaincue que l’élection du Président aujourd’hui montrera un caucus démocrate uni prêt à relever les défis à venir », a-t-elle écrit.

