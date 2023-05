Nouvelles militaires ukrainiennes : Il a fui Kiev sous le canon d’une arme à feu. Maintenant, son invention pourrait faire dérailler la guerre de Poutine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un ingénieur en aérospatiale et entrepreneur, qui a quitté l’URSS dans son enfance, a créé des avions «robots» qui, selon lui, pourraient «changer le monde» et il souhaite qu’ils soient utilisés pendant la guerre pour aider son lieu de naissance.

Gene Avakyan sait ce que c’est que de grandir en période de tension, étant né à Kiev, en Ukraine, avant de quitter le pays alors qu’il n’avait que neuf ans – fuyant au milieu de la nuit et obligé de marcher un gant de « soldats avec des AK-47 » juste pour monter dans un train.

Depuis lors, sa vie a radicalement changé, l’homme de 52 ans tombant amoureux de l’aviation et des voyages spatiaux à l’adolescence, et consacrant son temps au développement de nouvelles technologies dans ce domaine.

Le fondateur d’Edison Aerospace, qui compte 10 000 abonnés sur Instagram (@geneavakyan), a initialement lancé l’entreprise pour créer des avions robotiques pour le dépoussiérage des cultures, mais espère maintenant que ses créations pourront aider à faire basculer la guerre en faveur de son pays d’origine.

Il a eu des entretiens avec des responsables américains de la défense et des politiciens ukrainiens sur la conception d’avions à usage militaire – y compris ceux pour localiser des batteries de missiles anti-aériens et pour livrer des cargaisons et larguer des munitions.

« Quand j’ai quitté l’Ukraine, j’avais neuf ans et c’était en 1980 – nous avons dû traverser une gare de triage vide au milieu de la nuit, devant des soldats soviétiques avec des AK-47 », a déclaré Gene à Jam Prime.

« L’expérience de quitter le pays a été très mémorable.

« Il nous a fallu plus de quatre mois pour enfin atteindre les États-Unis, après une expérience déchirante en traversant la frontière à Chop, en Ukraine.

«Je suis parti avec mes parents et mon grand-père, et nous nous dirigions vers San Francisco, en Californie, où nos proches s’étaient établis après avoir également fui deux ans auparavant.

« Ce type d’expérience vous donne la perspective que les choses peuvent changer en un instant, et vous devez être prêt à tout laisser tomber, à sacrifier certains conforts et à courir.

« Ma mission en tant qu’entrepreneur est de vraiment aider l’Ukraine sur la route, à la fois avec l’aviation militaire et agricole, car c’est un énorme marché pour l’agriculture et nécessitera une modernisation de ses capacités de défense.

«Une fois que vous pouvez soulever une tonne de poids et la faire voler sur 100 miles, vous pouvez améliorer la croissance de vos champs, planter des graines… ou même larguer des bombes.

« C’est vraiment une question de ce qui est la bonne chose à faire à un moment donné. »

Gene, qui a étudié l’ingénierie aérospatiale à l’UCLA en Californie, vit maintenant en Floride mais se passionne toujours pour l’Ukraine et l’injustice de la guerre qui s’y déroule.

Il a déclaré : « J’ai ressenti de l’incrédulité lorsque l’invasion a commencé.

« Je n’arrivais pas à croire que cela se produisait et j’avais peur que ce soit fini dans une semaine, que la Russie renverse l’Ukraine.

« J’ai été très heureux de voir que cela ne s’est pas produit avec l’aide des États-Unis et de l’Europe.

« Mais les événements de l’année écoulée ont choqué tout le monde dans le monde entier.

« Je veux m’impliquer et être du bon côté de l’histoire.

« Et je crois que la guerre en Ukraine est assez claire. »

Il travaille actuellement avec le gouvernement fédéral américain au sein de la Federal Aviation Administration (FAA).

Il s’agit de l’administration de l’aviation civile américaine, l’équivalent de l’AESA en Europe.

La technologie de Gene implique des aéronefs électriques avec équipage en option qui sont pilotés à partir d’une remorque de camion au sol ou peuvent voler de manière entièrement autonome.

Son avion peut voler pendant environ une heure, avec une batterie à peu près de la taille de celle du Tesla Model Three de Musk.

L’envergure de l’avion pleine grandeur est de 40 pieds, il transporte 200 gallons de charge utile à pulvériser et remplacera l’avion de pulvérisation habité qui vole aujourd’hui.

Outre les efforts de guerre, il espère que cela aidera à reconstruire le pays et à améliorer l’agriculture dans le monde entier.

À l’heure actuelle, la pulvérisation des cultures est effectuée par des pilotes montant dans un petit avion et pulvérisant les champs en volant bas et rapidement – ce qui est très dangereux.

Gene a déclaré: « Environ 10 pilotes sont tués aux États-Unis chaque année en entrant en collision avec des arbres, des collines, des lignes électriques et d’autres terrains.

« J’espère que nos avions contribueront à prévenir ces décès à l’avenir.

«Nous voulons que les mêmes gars qui pilotent les avions existants aujourd’hui passent à piloter mes avions, il est très important pour ma philosophie d’entreprise que nous ne déplacions personne mais que nous améliorons la situation des travailleurs et des entreprises existants.

« À l’heure actuelle, les entreprises qui utilisent des dépoussiéreurs dépensent trop d’argent pour acheter et entretenir les avions, de sorte que leurs marges bénéficiaires sont très faibles ou qu’elles entrent dans le rouge en cas de panne imprévue d’un avion.

« Mes avions réduiront leurs coûts d’exploitation de moitié. »

Gene pense également que les avions de ligne électriques deviendront bientôt une réalité, à commencer par les taxis aériens.

Il espère lever des fonds pour construire une série de prototypes.

Outre Edison Aerospace, Gene et sa femme, Victoria Unikel, artiste et femme d’affaires, ont fondé plusieurs autres entreprises telles que VUGA Media Group, Gossip Stone TV et 24Fashion TV.

Et il dit que le couple « travaille bien ensemble ».

Il a déclaré : « Ma femme est mon héroïne, travailler avec elle est très amusant et je n’aurais pas pu arriver là où je suis sans elle.

« Nous avons créé tout ce que nous avons ensemble.

« Je dirige les affaires d’Edison Aerospace, et elle dirige les autres entreprises, car elles sont beaucoup plus basées sur les relations – et elle a beaucoup de charme. »

Gene est reconnaissant de voir à quel point sa vie a changé depuis son enfance et du luxe qu’il peut désormais s’offrir.

Il a ajouté : « Mes parents ont décidé de fuir et de m’emmener loin de l’URSS pour m’empêcher de vivre sous des despotes communistes.

«Ils ont eux-mêmes fait face à une baisse de la qualité de vie pour faire cela, un sacrifice, pour me voir grandir aux États-Unis et pour voir leurs petits-enfants naître aux États-Unis également.

« Je suis reconnaissant pour la vie que j’ai maintenant. »