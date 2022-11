Nouvelles mesures de taille, alors que la population mondiale dépasse les 8 milliards

Les progrès scientifiques rapides et le vaste stockage mondial de données sur le Web, dans les smartphones et dans le cloud signifient que les termes mêmes utilisés pour mesurer les choses en poids et en taille doivent également être étendus. Et un scientifique britannique a mené la poussée vendredi pour incorporer de nouveaux préfixes audacieux et tordus à l’échelle gigantesque et même minuscule.