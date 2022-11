Nouvelles mesures de taille, alors que la population mondiale dépasse les 8 milliards

PARIS (AP) — Qu’est-ce qui est plus gros : une ronna ou une quetta ?

Les scientifiques réunis vendredi à l’extérieur de Paris – qui ont élargi les systèmes d’unités de mesure du monde pour la première fois de ce siècle alors que la population mondiale dépasse les 8 milliards – ont la réponse.

Les progrès scientifiques rapides et le vaste stockage mondial de données sur le Web, dans les smartphones et dans le cloud signifient que les termes mêmes utilisés pour mesurer les choses en poids et en taille doivent également être étendus. Et un scientifique britannique a mené la poussée vendredi pour incorporer de nouveaux préfixes audacieux et tordus à l’échelle gigantesque et même minuscule.

« La plupart des gens connaissent les préfixes comme milli- comme milligramme. Mais ce sont des préfixes pour les niveaux les plus grands et les plus petits jamais mesurés », a déclaré à l’Associated Press le Dr Richard Brown, responsable de la métrologie au National Physical Laboratory du Royaume-Uni qui a proposé les quatre nouveaux préfixes.

« Au cours des 30 dernières années, la sphère des données a augmenté de façon exponentielle et les scientifiques des données ont réalisé qu’ils n’auront plus de mots pour décrire les niveaux de stockage. Ces termes sont à venir, l’avenir », a-t-il expliqué.

Il y a le gargantuesque « ronna » (c’est 27 zéros après le un) et son grand frère le « quetta » – (c’est 30 zéros).

Leurs homologues de la taille d’une fourmi sont le “ronto” (27 zéros après la virgule) et le “quecto” (avec 30 zéros après la virgule) – représentant les plus petits nombres nécessaires à la science quantique et à la physique des particules.

Brown a présenté les nouveaux préfixes aux responsables de 64 nations participant à la Conférence générale des poids et mesures à Versailles, en dehors de Paris – qui les ont approuvés vendredi.

La conférence, qui a lieu tous les quatre ans en France, est l’instance suprême du Bureau international des poids et mesures. Les nouveaux termes entrent en vigueur immédiatement, marquant la première fois depuis 1991 que de nouveaux ajouts ont été effectués.

Brown a déclaré que les nouveaux termes facilitent également la description de choses que les scientifiques connaissent déjà – en dévidant une liste des plus petites et des plus grandes choses découvertes par l’humanité.

Saviez-vous que la masse d’un électron est un rontogramme ? Et qu’un octet de données sur un mobile augmente la masse du téléphone d’un quectogramme ?

Plus loin de chez nous, la planète Jupiter a une masse de seulement deux quettagrammes. Alors que, incroyablement, “le diamètre de l’ensemble de l’univers observable n’est que d’un ronnamètre”, a déclaré Brown.

Il a expliqué que les nouveaux noms n’étaient pas choisis au hasard : la première lettre des nouveaux préfixes devait être celle qui n’était pas utilisée dans les autres préfixes et unités.

« Il n’y avait que les lettres ‘r’ et ‘q’ qui n’étaient pas déjà prises. Suite à cela, il y a un précédent selon lequel ils sonnent comme des lettres grecques et que les préfixes de grands chiffres se terminent par un “a” et les petits chiffres par un “o”, a-t-il ajouté.

« Il était grand temps. (Nous) avons besoin de nouveaux mots à mesure que les choses se développent », a déclaré Brown. “En quelques décennies seulement, le monde est devenu un endroit très différent.”

Thomas Adamson, Associated Press