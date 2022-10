Nouvelles maisons proposées pour Crystal Lake près de la zone de loisirs de Three Oak – Shaw Local

Un promoteur immobilier envisage un plan pour de nouvelles maisons en rangée avec une cour arrière au bord du lac immédiatement à l’ouest de la zone de loisirs de Three Oaks à Crystal Lake.

Le plan conceptuel de Pulte Homes, basé à Atlanta, cible une zone le long de South Main Street, juste au sud d’un plus grand projet Water’s Edge, un plan à usage mixte qui utiliserait également le bord du lac et remplacerait le Crystal Court presque vide centre commercial.

Le plan présenté lors de la réunion de la commission d’urbanisme et de zonage de la semaine dernière comprenait 17 modèles de maisons en rangée à logements multiples avec 75 unités au total, dont 33 reculeraient jusqu’au lac. Le plan du site comprend un parc de poche, et le fond du site pourrait être utilisé pour un restaurant ou un hôtel.

Un certain nombre de préoccupations ont toutefois été soulevées par le commissaire lors de la rencontre, notamment l’esthétique et l’accès du public au lac.

Rendus conceptuels et plan d’implantation d’un éventuel développement à usage mixte, y compris des maisons en rangée, qui longerait la limite ouest de l’aire de loisirs de Three Oaks à Crystal Lake. (Fourni par Pulte Homes)

Pulte devrait rencontrer les urbanistes la semaine prochaine pour discuter d’éventuels ajustements à leur proposition, a déclaré Elizabeth Maxwell, urbaniste de Crystal Lake City.

“La Commission de planification et de zonage a donné de bons commentaires sur la façon de modifier le plan”, a déclaré Maxwell. “J’espère qu’ils pourront intégrer certaines de ces suggestions.”

Actuellement, le site est vacant mais est zoné pour la fabrication. Il a été identifié dans le cadre du financement par augmentation fiscale de Vulcan Lake, ou TIF, district pour le développement à usage mixte en 2005, indique le plan conceptuel.

Pulte a récemment conclu un contrat d’achat de la propriété et est encore au début du processus d’élaboration d’un plan de site, a déclaré Matt Brolley, directeur de la division de Pulte pour l’aménagement du territoire et les droits, lors de la réunion.

Plusieurs commissaires ont indiqué qu’ils souhaiteraient que les couleurs et les matériaux des façades aient un aspect plus naturaliste et correspondent à ce qui se passerait sur le site Water’s Edge, y compris l’accès à un sentier public le long du lac Three Oaks.

Rendus conceptuels et plan d’implantation d’un éventuel développement à usage mixte, y compris des maisons en rangée, qui longerait la limite ouest de l’aire de loisirs de Three Oaks à Crystal Lake. (Fourni par Pulte Homes)

“Nous sommes tous très passionnés par Three Oaks”, a déclaré le président de la commission, Jeff Greenman, lors de la réunion. « Nous devons profiter de ce que nous avons là-bas. Mais je pense que nous avons ici une excellente opportunité de partenariat avec Pulte.

Le plan initial prévoit des maisons en rangée de 3 à 4 chambres, un garage et un aménagement paysager nécessitant peu d’entretien. Le concept serait marketing pour les nouveaux propriétaires, a déclaré Brolley, bien que plusieurs commissaires aient indiqué qu’ils souhaiteraient créer des modèles de luxe en raison de l’emplacement idéal le long de Three Oaks.

Même s’ils sont commercialisés et conçus comme des modèles haut de gamme, l’accès public au lac pourrait être une préoccupation, et bien que Brolley ait suggéré qu’un nouveau PUD pourrait inclure un accès routier au sentier piétonnier au bord du lac, cela réduirait également la valeur des maisons.

“C’est un site incroyablement exclusif”, a déclaré Kathy Repholz, membre de la commission. “La proposition initiale me semble plus traditionnelle, trop suburbaine. Je pouvais percevoir qu’il s’agissait d’un «joyau de la couronne» parmi les sites d’accueil.