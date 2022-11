Nouvelles lignes directrices sur les opioïdes pour le soulagement de la douleur : ce que vous devez savoir

Les recommandations du CDC mettent l’accent sur des options sûres, efficaces et individualisées pour le soulagement de la douleur.



Il y a six ans, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont créé des lignes directrices pour la prescription d’opioïdes afin de réduire la nombre impressionnant de vies perdues à cause de surdoses — un objectif qui reste malheureusement hors d’atteinte. Par conséquent, certaines personnes qui prenaient ces médicaments avaient du mal à se les faire prescrire ou à obtenir une dose suffisante pour réduire leur niveau de douleur ou éviter des symptômes de sevrage inconfortables.

À présent, lignes directrices sur les opioïdes récemment révisées du CDC visent à réduire les obstacles inutiles et à s’appuyer sur les meilleures pratiques pour prescrire et utiliser des opioïdes contre la douleur. Si vous avez besoin d’un soulagement pour une maladie chronique qui vous cause des douleurs importantes (telles que des problèmes de dos invalidants, des douleurs neuropathiques, la fibromyalgie ou l’arthrose), voici plusieurs points importants à retenir des lignes directrices.

Les meilleures pratiques d’utilisation des opioïdes figurent-elles dans les nouvelles lignes directrices ?

Oui. Bon nombre de ces pratiques ont été reprises de la Lignes directrices 2016. Voici quelques recommandations clés :

D’autres stratégies de soulagement de la douleur doivent toujours être essayées avant de prescrire des opioïdes. Les opioïdes ne devraient pas être des analgésiques de première intention.

Toute personne prescrivant des opioïdes (tels que l’oxycodone, l’hydrocodone et l’hydromorphone) a le devoir d’expliquer soigneusement les avantages et les risques possibles, y compris le risque de dépendance et de surdosage. Votre médecin ou votre équipe médicale devrait vous aider à déterminer si les avantages l’emportent sur les risques dans votre situation et continuer à surveiller cela régulièrement au fil du temps. Vous devriez également discuter de la façon d’arrêter les opioïdes si les risques commencent à l’emporter sur les avantages ou si ces médicaments n’améliorent pas votre capacité à mener à bien vos activités quotidiennes.

Bien qu’utiles pour certaines personnes, les opioïdes créent une forte dépendance. Il en va de même pour les médicaments connus sous le nom de benzodiazépines (tels que le lorazépam, le diazépam et l’alprazolam), qui sont utilisés pour l’anxiété. Si elles sont combinées avec des opioïdes, les benzodiazépines augmentent encore le risque de surdosage. Dans la mesure du possible, les opioïdes et les benzodiazépines ne doivent pas être prescrits ensemble.

Les opioïdes sont-ils la meilleure solution pour de nombreux types de douleur ?

Souvent, la réponse est non. Les analgésiques non opioïdes (tels que l’ibuprofène, l’acétaminophène, le naproxène ou les analgésiques topiques appliqués sur la peau) et les thérapies non médicamenteuses sont préférables pour la douleur qui dure jusqu’à un mois (douleur aiguë). Ils sont également privilégiés pour les douleurs d’une durée de un à trois mois (douleurs subaiguës) ou supérieures à trois mois (douleurs chroniques).

La recherche montre que ces médicaments sont au moins aussi efficaces que les opioïdes pour de nombreuses affections douloureuses. Les opioïdes peuvent être prescrits pour aider à soulager la douleur aiguë sévère, comme après une intervention chirurgicale ou dentaire. Cependant, il est plus sûr de les prendre pendant le temps le plus court possible pour surmonter les pires douleurs – généralement quelques jours seulement – ​​et de passer aux médicaments non opioïdes dès que possible.

Les thérapies non médicamenteuses (telles que la physiothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de pleine conscience, les massages, l’acupuncture et les ajustements chiropratiques) peuvent également soulager efficacement la douleur lorsqu’elles sont adaptées à des conditions et situations spécifiques.

Souvent, lorsqu’une personne est aux prises avec une douleur chronique, la combinaison de ces stratégies peut l’aider à accomplir des tâches essentielles et à améliorer son confort et sa qualité de vie. Discutez avec votre équipe médicale des meilleures solutions pour vous. Cet outil interactif décrire les options et les ressources pour les personnes souffrant de douleur chronique peut également être utile.

Quels sont les changements dans les nouvelles directives ?

Les lois adoptées par de nombreux États à la suite des directives initiales et de la crise boule de neige des opioïdes ont encore restreint la capacité des cliniciens prescripteurs à traiter des patients individuels avec des médicaments opioïdes. Par exemple, aider les gens à passer d’une dose plus élevée d’opioïdes à une dose plus faible est le bon choix du point de vue de la santé pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Et la réduction progressive prendra plus de temps à certaines personnes qu’à d’autres pour gérer en toute sécurité. La suppression de la flexibilité dans la façon dont les cliniciens prescripteurs pourraient travailler avec leurs patients aurait pu être nocif pour certaines personnes.

Les nouvelles directives

expliquer la nature complexe de la douleur.

souligner l’importance de la flexibilité et de la nuance dans le traitement des personnes souffrant de douleur chronique.

recommandent de commencer avec la plus faible dose efficace d’opioïdes pendant la durée la plus courte possible. Le risque de dépendance et d’autres effets secondaires augmente à mesure que la posologie augmente et avec la durée de prise des médicaments opioïdes. Il est important d’éviter les rendements décroissants dans l’équilibre des avantages et des risques.

permettre aux cliniciens et aux patients de juger quel traitement est le meilleur, plutôt que de fixer des limites strictes sur la posologie.

encourager les cliniciens à proposer ou organiser un traitement efficace pour les personnes atteintes de troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, afin de minimiser les risques de symptômes de sevrage, de rechute dans la consommation de drogue et de surdose, parfois mortelle.

Il est important de noter que les nouvelles lignes directrices sur les opioïdes sont ne pas destinés aux douleurs liées au cancer, aux crises douloureuses de la drépanocytose, aux soins palliatifs ou aux soins de fin de vie, car une utilisation moins restrictive des opioïdes peut être appropriée dans de tels cas.

La ligne du bas

Si vous avez des problèmes de douleur, parlez à votre médecin de la combinaison la plus efficace de stratégies de soulagement de la douleur pour votre situation. Pour de nombreuses personnes, les opioïdes ne sont ni nécessaires ni utiles, bien que certaines personnes bénéficient de ces médicaments malgré leurs risques. Les nouvelles directives du CDC peuvent aider les patients et les prescripteurs à trouver cet équilibre délicat.