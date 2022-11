Nouvelles lignes directrices sur la jaunisse du nouveau-né : ce que les parents doivent savoir

Une affection courante chez les nouveau-nés signale parfois un problème de santé grave.



La plupart des nouveau-nés jaunissent au moins un peu. Connue sous le nom de jaunisse, cette affection est une partie très courante et généralement normale de la période néonatale. Mais dans certains cas très rares, cela peut entraîner ou être le signe d’un problème plus grave. C’est pourquoi les parents doivent le savoir.

Qu’est-ce qui cause la jaunisse?

La couleur jaune de la jaunisse du nouveau-né est causée par des niveaux élevés d’une substance appelée bilirubine dans le sang. La bilirubine provient principalement de la dégradation des globules rouges. Il est traité dans le foie pour faciliter l’élimination par le corps par l’urine et les selles.

Les foies des nouveau-nés ont besoin de temps pour se mettre en marche lorsqu’il s’agit de se débarrasser de la bilirubine. Les nouveau-nés ont également plus de globules rouges que les enfants plus âgés et les adultes, et ces tout nouveaux globules rouges ne durent pas aussi longtemps que les globules rouges fabriqués à mesure que les bébés grandissent. La combinaison de ces deux facteurs est ce qui rend la jaunisse si courante.

La jaunisse culmine généralement au cours des deux à cinq premiers jours de la vie et dure environ une à deux semaines. Chez les bébés allaités, cela peut durer plus longtemps; nous ne savons pas exactement pourquoi cela se produit, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

La jaunisse peut en fait protéger les bébés, car la bilirubine est un antioxydant qui peut aider à combattre les infections chez les nouveau-nés. C’est une autre raison pour laquelle les parents ne devraient pas trop s’inquiéter d’un peu de jaunissement : non seulement c’est temporaire, mais cela peut aussi aider leur bébé à quitter la sécurité de l’utérus.

Rarement, la jaunisse peut signaler un problème

Parfois, cependant, la jaunisse peut être le signe d’un autre problème, et lorsque les niveaux de bilirubine deviennent très élevés, cela peut affecter le cerveau, parfois de manière permanente. Appelé ictère nucléaire, c’est très, très rare, affectant bien moins de 1% des nourrissons.

De nombreuses conditions rendent plus probable que les niveaux de bilirubine soient élevés, notamment :

Déshydratation ou apport calorique insuffisant. Cela se produit le plus souvent lorsque les bébés sont exclusivement allaités et qu’un problème d’allaitement n’est pas reconnu.

Cela se produit le plus souvent lorsque les bébés sont exclusivement allaités et qu’un problème d’allaitement n’est pas reconnu. Incompatibilité ABO ou Rh. Lorsque la mère et le bébé ont des différences dans leurs groupes sanguins, cela peut entraîner une dégradation plus importante des globules rouges que d’habitude. Les obstétriciens sont très conscients de ce problème et toutes les mères devraient subir des tests sanguins pour évaluer ce risque.

Lorsque la mère et le bébé ont des différences dans leurs groupes sanguins, cela peut entraîner une dégradation plus importante des globules rouges que d’habitude. Les obstétriciens sont très conscients de ce problème et toutes les mères devraient subir des tests sanguins pour évaluer ce risque. Les systèmes qui fonctionnent pour se débarrasser de la bilirubine peut ne pas être encore prêt chez les bébés nés prématurément.

peut ne pas être encore prêt chez les bébés nés prématurément. Infection ou blocage de l’intestin. La jaunisse n’en serait généralement pas le seul symptôme.

La jaunisse n’en serait généralement pas le seul symptôme. Ecchymose ou céphalhématome (une grosseur ou une ecchymose sur la tête). Les deux peuvent se produire lors d’un accouchement difficile. Cela conduit à la décomposition de plus de globules rouges.

Les deux peuvent se produire lors d’un accouchement difficile. Cela conduit à la décomposition de plus de globules rouges. Maladies du foie. Un certain nombre de problèmes hépatiques différents peuvent rendre plus difficile pour le corps du bébé de se débarrasser de la bilirubine.

Un certain nombre de problèmes hépatiques différents peuvent rendre plus difficile pour le corps du bébé de se débarrasser de la bilirubine. Maladies qui affectent une enzyme importante. Une maladie courante est le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), qui peut entraîner la dégradation des globules rouges. D’autres maladies, telles que le syndrome de Gilbert ou le syndrome de Crigler-Najjar, entraînent un problème avec une enzyme importante pour éliminer la bilirubine.

Une maladie courante est le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), qui peut entraîner la dégradation des globules rouges. D’autres maladies, telles que le syndrome de Gilbert ou le syndrome de Crigler-Najjar, entraînent un problème avec une enzyme importante pour éliminer la bilirubine. Facteurs génétiques. Tous ces facteurs ne sont pas bien compris. Si un bébé dans une famille a la jaunisse, les futurs bébés peuvent aussi avoir un risque plus élevé. Les bébés d’origine est-asiatique, par exemple, sont plus susceptibles d’avoir des taux de bilirubine plus élevés.

Que recommandent les nouvelles directives ?

Les nouvelles directives soulignent l’importance de prévenir et d’évaluer la jaunisse. Les médecins et les parents peuvent travailler ensemble pour

Assurez-vous que le groupe sanguin et les anticorps de la mère ont été vérifiés. En cas de problème, le bébé doit également être examiné.

Évaluez tous les risques possibles de jaunisse : non seulement le groupe sanguin de la mère, mais également l’âge gestationnel, les antécédents familiaux, les ecchymoses, la précocité de l’apparition de la jaunisse et d’autres facteurs.

Utilisez un appareil pour vérifier le niveau de bilirubine entre 24 et 48 heures de vie, ou plus tôt si un nouveau-né semble avoir la jaunisse ou rentre chez lui plus tôt.

Assurez-vous que les mères reçoivent un bon soutien pour l’alimentation. Lorsque les bébés ne mangent pas suffisamment au cours des trois à cinq premiers jours de leur vie, ils courent un risque plus élevé de développer une jaunisse.

Fixez un rendez-vous de suivi avec le médecin du bébé. Le meilleur moment pour cela dépend du taux de bilirubine et des facteurs de risque. Parents, il est important de suivre ces consignes !

Comment traite-t-on la jaunisse du nouveau-né ?

Le traitement le plus courant est la photothérapie. Le bébé est placé sous une lumière spéciale (ou enveloppé dans une couverture spéciale avec la lumière à l’intérieur) qui aide le corps à se débarrasser de la bilirubine. Ceci est sûr et efficace. Lorsque les niveaux de bilirubine sont extrêmement élevés et que l’on craint la possibilité de lésions cérébrales, des thérapies telles que l’exsanguinotransfusion, où le sang est prélevé et du nouveau sang réintroduit, sont nécessaires. Cependant, ceci est extrêmement rare.

L’alimentation est également une partie importante de la thérapie, car elle aide le corps à se débarrasser de la bilirubine par le sang et l’urine. Nourrir un nouveau-né fréquemment aide également à prévenir les problèmes de jaunisse. Les bébés doivent mouiller au moins six couches sur une période de 24 heures et doivent avoir des selles régulièrement. Les selles devraient passer des selles noires et goudronneuses normales du nouveau-né à des selles de couleur plus claire, plus lâches et « minables ».

Qu’est-ce que les parents doivent savoir d’autre sur la jaunisse du nouveau-né ?

Avant de rentrer à la maison, vous devriez recevoir des informations écrites sur la jaunisse, des informations sur le taux de bilirubine de votre bébé et d’autres tests de laboratoire, ainsi que des instructions claires sur le moment où le bébé devrait voir le pédiatre.

Il est important de surveiller la jaunisse de votre bébé après votre retour de l’hôpital. La jaunisse peut être plus difficile à voir chez les bébés à la peau foncée. Une bonne façon de le rechercher est d’appuyer un instant sur la peau du bébé à un endroit où l’os est proche (le front, le nez, la poitrine ou le tibia sont de bons endroits pour le faire). Cela expulse brièvement le sang et devrait rendre la peau plus pâle pendant quelques secondes. S’il semble jaune au lieu de pâle, il peut y avoir une jaunisse.

La jaunisse a tendance à se propager du visage vers le bas à mesure que les niveaux de bilirubine augmentent. Pour cette raison, les médecins s’inquiètent beaucoup moins d’un bébé qui est jaune juste au niveau du visage et du haut de la poitrine que d’un bébé qui est jaune sous les genoux.

Appelez le médecin si votre bébé :

a l’air plus jaune, surtout s’il s’étend sous les genoux

se nourrit mal et/ou ne mouille pas au moins six couches en 24 heures et a des selles régulières

est très somnolent, surtout s’il ne se réveille pas pour se nourrir

est très pointilleux et difficile à consoler

arque la tête ou le dos, ou agit autrement de manière étrange

a de la fièvre ou vomit fréquemment.

Rappelez-vous : la jaunisse est courante et les problèmes graves sont rares ! Mais appelez votre médecin si vous êtes inquiet ; il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

