Nouvelles lignes directrices pédiatriques sur l’obésité chez les enfants et les adolescents

L’obésité est un problème de santé complexe qui affecte un pourcentage stupéfiant d’enfants et d’adolescents américains. Tournant autour de 5 % de 1963 à 1965, les taux d’obésité ont plus que triplé pour atteindre 19 % de 2017 à 2019. Les premières données suggèrent que les taux d’obésité infantile ont continué de grimper pendant la pandémie. Si ces tendances se maintiennent, 57 % des enfants actuellement âgés de 2 à 19 ans seront obèses à l’âge adulte en 2050.

En un mot, cela expose plus de la moitié des enfants actuellement en vie aux États-Unis à un risque accru d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque, de diabète, de maladie du foie et d’autres complications de santé liées à l’obésité. Le stress, la dépression et une mauvaise estime de soi sont souvent liés à la stigmatisation entourant l’obésité. Pour ces raisons et plus encore, l’American Academy of Pediatrics a récemment mis à jour guides de pratique clinique pour évaluer et traiter les enfants et les adolescents obèses.

Une interaction complexe contribue à l’obésité infantile

L’obésité a longtemps été stigmatisée comme un simple problème de choix personnel : si les gens mangeaient moins et faisaient plus d’exercice, ils ne seraient pas obèses, pensaient autrefois les experts. Mais les preuves médicales sont bien plus compliquées que cela. Facteurs génétiques, physiologiques, socioéconomiques et environnementaux contribuent à l’obésité chez les enfants.

Calories et aliments. Il est vrai que l’excès de calories et la consommation d’aliments malsains jouent un rôle important dans le développement de l’obésité. Mais de nombreuses familles n’ont pas facilement accès à des aliments sains comme des aliments frais et des légumes. Pour de nombreux enfants, les seuls aliments à leur disposition sont les aliments fortement transformés, les fast-foods et d’autres aliments malsains, que toute leur famille peut se permettre ou trouver – et toutes les écoles ne proposent pas non plus des aliments sains. Même lorsque les familles ont des ressources, elles sont souvent stressées d’une manière qui rend difficile de consacrer du temps et de l’énergie à une alimentation saine.

Exercer. S'il est également vrai que l'exercice régulier aide à maintenir les enfants à un poids santé, de nombreux enfants vivent dans des endroits où il n'y a pas d'endroits sûrs pour jouer à l'extérieur, et leurs parents n'ont pas les moyens de les inscrire à des activités ou n'ont pas le temps pour les amener à ces activités – ou les deux.

Autres facteurs influençant l'obésité. Les facteurs prénataux, tels que le gain de poids maternel ou le diabète gestationnel, augmentent le risque avant même la naissance d'un enfant. Nous commençons à peine à comprendre les facteurs génétiques, dont beaucoup peuvent être davantage affectés par l'environnement de l'enfant. Il existe des façons dont le racisme systémique et des facteurs socio-économiques profondément enracinés jouent un rôle. Autrement dit, l'obésité est compliquée.

Travaillez avec le médecin de votre enfant sur un plan pour une meilleure santé

Les nouvelles directives recommandent à votre médecin de :

Dépistez régulièrement l’obésité, en utilisant l’indice de masse corporelle (IMC) comme mesure. Ce calcul utilise la taille et le poids d’un enfant et est donné sous forme de pourcentage basé sur l’âge (contrairement aux adultes, où le nombre seul est utilisé). Ce n’est pas une mesure parfaite, mais c’est la meilleure que nous ayons. Un IMC supérieur au 95e centile pour l’âge est considéré comme obèse.

Regardez toute l'image lorsqu'un enfant prend trop de poids pour son âge ou a un poids malsain. Où vit votre famille? Quel est votre statut socio-économique ? Que pouvez-vous partager sur les croyances, la vie quotidienne, l'école, l'origine ethnique et les liens communautaires ? Volonté et capacité de faire des changements de style de vie? Tout cela, ainsi que les antécédents médicaux familiaux, est important lorsqu'il s'agit de comprendre et d'aider à élaborer un bon plan.

Expliquer les options de traitement. Le meilleur traitement fondé sur des données probantes est appelé traitement intensif de style de vie comportemental de santé, ou IHBLT. Cela implique des conseils multidisciplinaires en face à face, basés sur la famille, sur la nutrition et l'activité physique, de préférence basés dans votre communauté et connectés aux ressources communautaires. Pour faire la différence, cela devrait impliquer au moins 26 heures sur au moins trois à 12 mois. Ces programmes, malheureusement, ne sont pas facilement accessibles à la plupart des familles.

Que faire si le programme complet appelé IHBLT n’est pas disponible ?

Lorsqu’un programme complet n’est pas disponible, les nouvelles directives recommandent aux pédiatres :

Essayez de voir régulièrement des enfants obèses font de leur mieux pour comprendre et gérer toutes les circonstances contributives, et encouragent les stratégies approuvées par les organisations professionnelles, notamment : boire moins de boissons sucrées en utilisant des recommandations et des recettes à myplate.gov faire participer les enfants à 60 minutes par jour d'activité physique modérée à vigoureuse trouver des moyens d'éviter l'inactivité (comportement sédentaire) en général, comme limiter le temps d'écran et encourager les jeux actifs.

Pensez aux médicaments. Un certain nombre de médicaments amaigrissants ont été approuvés pour les enfants. Les avantages sont modestes pour chacun d'eux et ne remplacent pas les changements de mode de vie.

Envisagez la chirurgie. La chirurgie bariatrique peut offrir les plus grands avantages à long terme, en particulier pour les enfants ou les adolescents souffrant d'obésité sévère (un IMC dans le 120e centile pour l'âge). Nous avons tendance à considérer cela davantage comme une option pour les adultes, mais des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que la chirurgie peut et doit être envisagée plus tôt.

Que peuvent faire les familles ensemble ?

Les Centers for Disease Control and Prevention suggèrent quatre actions que les familles peuvent entreprendre: