06 novembre 2023



Surveillance judiciaire

Les gros titres de la semaine

Communiqués de presse

Judicial Watch poursuit les services secrets pour des enregistrements audiovisuels liés à la mort du chef d’Obama

Judicial Watch a annoncé aujourd’hui avoir déposé une plainte en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) contre le Département américain de la sécurité intérieure (DHS) pour des enregistrements vidéo relatifs à la mort du chef personnel des Obama, Tafari Campbell, en juillet 2023, dans le Grand Edgartown. Pond (Judicial Watch Inc. c. Département américain de la sécurité intérieure (n° 1:23-cv-03194)). Judicial Watch a récemment découvert l’existence d’une vidéo des services secrets liée à l’incident en réponse à une demande distincte d’archives publiques.

Les Clinton, le Qatar et le massacre d’Israël

Peu de temps après que le monde a commencé à connaître les détails du massacre de civils israéliens le 7 octobre, Hillary Clinton a publié une note de soutien sur X pour « tous ceux touchés par les horribles attaques du Hamas » et exprimant « son fort soutien à notre allié, Israël ». L’ancien secrétaire d’État n’a rien eu à dire sur l’un des principaux alliés du Hamas, le royaume du Qatar, riche en énergie, et ce n’est pas surprenant : le Qatar est non seulement un ami important des États-Unis dans la région, mais il a également été pendant de nombreuses années un généreux mécène. de Bill et Hillary Clinton.

Les talibans créent de fausses organisations à but non lucratif pour obtenir des millions d’aide américaine à l’Afghanistan depuis le retrait militaire

Dans l’une des débâcles les plus récentes en Afghanistan, les talibans ont créé des organisations non gouvernementales (ONG) frauduleuses pour piller les centaines de millions de dollars d’aide humanitaire que les États-Unis ont envoyés à l’Afghanistan depuis le retrait militaire de 2021. Les ONG sont généralement des organisations à but non lucratif dont les missions humanitaires sont censées œuvrer à améliorer le bien-être public ou social.

L’immigration illégale brise des records et la plupart des utilisateurs de l’application CBP One ont été libérés aux États-Unis, y compris en provenance de « nations hostiles »

La situation le long de la frontière mexicaine est pire que jamais avec une nouvelle année record d’immigration illégale qui a terminé l’exercice 2023 avec un nombre épouvantable de 2,48 millions de migrants, dépassant le précédent record de 2,38 millions en 2022. En septembre, le dernier mois Au cours de l’année fiscale, les agents fédéraux ont rencontré un nombre énorme de 269 735 étrangers illégaux, ce qui constitue un record absolu pour un seul mois et une augmentation substantielle par rapport au mois d’août, lorsque les douanes et la protection des frontières (CBP) ont rencontré 232 963 migrants.

Dans les nouvelles

Représentant James Comer Re: Enquête sur la corruption de Biden

Surveillance judiciaire

Représentant James Comer : L’importance de ce chèque de 200 000 $ de James Biden à Joe Biden est qu’il s’agit de la première preuve tangible que Joe Biden a bénéficié financièrement du trafic d’influence louche de sa famille.

Comer promet des assignations à comparaître pour Joe et Hunter Biden

Breitbart Le représentant James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré s’attendre à des assignations à comparaître pour le président Joe Biden et son fils, Hunter. « Il s’agissait d’une entreprise criminelle très organisée de la famille Biden. Il ne s’agissait pas simplement d’un toxicomane qui faisait des concoctions et effectuait des transactions folles. C’était très organisé. Et la raison pour laquelle ils ont effectué ces transactions compliquées était de dissimuler la source des revenus et de tromper l’IRS en l’empêchant de payer des impôts.

« Les combats urbains dans une zone densément peuplée sont l’enfer sur Terre » – Une entrevue avec Chris Farrell

Conservateur hongrois

Il s’agit d’une situation très schizophrénique : l’administration Biden dit tous les bons mots et a même dépêché un groupement tactique de porte-avions, une immense force navale. Mais il s’agit en grande partie d’un coup publicitaire. Cela ne constitue une véritable menace militaire pour personne. C’est juste une sorte de démonstration. Mais pendant qu’ils parlent de protection d’Israël, ils s’engagent frénétiquement dans un effort pour soutenir l’Iran, qui, nous le savons, tente de construire une arme nucléaire.

