Nouvelles Inde-Canada : Comment la suspension du bureau des visas affecte les voyageurs

La suspension des services de visa indiens pour les Canadiens cette semaine a semé l’incertitude parmi ceux qui espéraient se rendre en Inde dans un avenir proche.

La nouvelle est arrivée jeudi alors que le centre indien de traitement des visas au Canada a interrompu ses services pour les citoyens canadiens, l’Inde affirmant qu’elle prévoyait qu’Ottawa réduirait sa présence diplomatique dans le pays. Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré au Parlement plus tôt dans la semaine qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans l’assassinat en juin du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar.

« Pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre, les services indiens de visa ont été suspendus [until] nouvel avis », a déclaré le centre de demande de visa indien BLS au Canada sur son site Web.

Voici ce que la fermeture du centre de visa pourrait signifier pour l’importante communauté de la diaspora indienne au Canada, qui est maintenant prise au milieu de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays.

QUELS SERVICES PROPOSE LE CENTRE ?

Avec des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto, Brampton, Ontario, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver et Surrey, Colombie-Britannique, BLS est l’agence qui traite les demandes de visa pour l’Inde, y compris les visas d’entrée, de tourisme, d’étudiant et de travail.

Ses services sont divisés en trois catégories principales : les passeports, les visas temporaires et les cartes de citoyenneté indienne d’outre-mer (OCI). Les personnes éligibles aux cartes OCI sont les personnes d’origine indienne qui détenaient auparavant un passeport indien, ainsi que leurs enfants et leur conjoint.

Il s’agit essentiellement d’un « visa à vie pour l’Inde », indique le bureau en ligne. Les titulaires de carte bénéficient « d’un visa à entrées multiples, polyvalent et à vie pour visiter » le pays.

Mais il prévient que le statut d’OCI « ne doit pas être interprété à tort comme une « double citoyenneté » », dans la mesure où l’Inde interdit à ses citoyens de détenir simultanément la citoyenneté d’un pays étranger.

Dans des circonstances normales, il faut généralement environ deux à trois mois au bureau pour traiter les demandes d’OCI, tandis que l’approbation des visas à entrée unique ne prendrait qu’environ une semaine, a déclaré le consultant en immigration Pragati Sharma.

On ne sait pas exactement combien de Canadiens détiennent le statut OCI, mais les médias indiens suggèrent qu’il y avait environ six millions de titulaires de carte dans le monde en 2020.

LES TITULAIRES ACTUELS D’OCI OU DE VISA SONT-ILS TOUCHÉS PAR LA FERMETURE DU BUREAU ?

La suspension n’affectera pas les citoyens canadiens qui détiennent déjà une carte OCI ou ceux dont les visas à entrée unique ont déjà été traités, a déclaré Sharma, qui gère Westlink Immigration à Winnipeg.

Cependant, tout Canadien qui envisageait de voyager en Inde mais qui n’avait pas encore obtenu d’OCI ou de visa n’avait pas de chance pour le moment, a-t-elle déclaré. Cela inclut ceux qui ont déjà postulé mais qui n’ont pas encore vu leur candidature traitée.

« J’ai reçu beaucoup d’appels cette semaine à cause de la situation. Les gens s’inquiètent de l’impact que cela va avoir sur leurs candidatures, sur ceux qui ont déjà soumis ces candidatures », a déclaré Sharma.

« Il y a un fossé entre deux pays et ils ont évidemment pris certaines mesures, donc cela va certainement avoir un impact sur les Canadiens. »

QUEL IMPACT CELA POURRAIT-IL ÊTRE ?

Le Canada abritant environ 1,4 million de résidents d’origine indienne, selon le recensement de 2021, les voyages entre les pays sont courants.

En 2021, 80 000 touristes canadiens ont visité l’Inde, ce qui en fait le quatrième groupe en importance, selon le Bureau indien de l’immigration. Pendant ce temps, le Canada reste une destination attrayante pour les Indiens, en particulier les étudiants. En 2022, près de 300 000 Indiens poursuivaient des études supérieures au Canada.

« Cela va bien sûr affecter ceux qui voyagent dans les prochains mois », a déclaré Vinay Kanetkar, directeur du Centre de recherche Canada-Inde sur l’apprentissage et l’engagement de l’Université de Guelph, dans un courriel.

Les restrictions surviennent à un moment où de nombreux expatriés indiens font souvent le voyage de retour chez eux. Sharma a noté qu’il existe une série de festivals indiens qui commencent en octobre, y compris Diwali le mois suivant.

« Les gens ont tendance à rentrer pendant ces saisons de festivals et aiment rendre visite à leur famille. Ce serait un gros problème », a-t-elle déclaré.

« Ils doivent annuler ces projets. Évidemment, il y aura de l’incertitude pendant cette période. »

Près d’un immigrant canadien récent sur cinq est né en Inde, ce qui en fait le principal pays de naissance de l’immigration récente au Canada, a déclaré Statistique Canada l’année dernière.

QU’EN EST-IL DE CEUX QUI VOYAGENT DE L’INDE AU CANADA ?

Jusqu’à présent, il semble que la suspension des services par l’Inde n’aura aucun effet sur ceux qui cherchent à voyager au Canada, selon Sharma. Et ce, même si l’Inde a exhorté à la prudence ses citoyens qui envisagent de visiter le Canada, invoquant des risques pour la sécurité.

« J’ai reçu tellement d’appels cette semaine, des gens qui ont soumis une demande de permis d’études, de permis de travail, etc., et je me demande quel impact cela va avoir sur eux », a-t-elle déclaré.

« Je ne suis au courant de rien en tant que tel, pour être très franc. »



— Avec des fichiers de The Associated Press



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 22 septembre 2023.