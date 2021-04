TOUT AU LONG du procès pour meurtre de Derek Chauvin, les jurés ont vu une série de vidéos choquantes et dérangeantes qui, selon l’accusation, dépeignaient l’ex-flic «en train de faire sortir la vie» de George Floyd.

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré par le jury mardi après seulement deux jours de délibérations.

Des vidéos diffusées lors du procès de Chauvin éclairent davantage le meurtre de Floyd

Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable contre Floyd Crédit: AP

Avant que les verdicts ne soient rendus, lors des plaidoiries de clôture lundi, le procureur Jerry Blackwell a présenté un témoin figuratif dans le procès de Chauvin: le « bon sens ».

Mais les analystes juridiques disent qu’un autre témoin métaphorique a joué un rôle de premier plan dans le procès d’un mois de Chauvin: des séquences vidéo.

Bien avant même que le procès ne commence le mois dernier, les images désormais tristement célèbres montrant Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes ont influencé l’opinion publique sur l’affaire.

Cependant, au cours des plus de trois semaines de témoignage, plusieurs nouvelles vidéos ont été diffusées pour le jury – et rendues publiques – apportant un nouvel éclairage sur ce qui s’est passé avant et pendant l’arrestation fatale de Floyd le 25 mai 2020.

Le procès commence avec de nouvelles images des derniers moments de Floyd

On a montré aux jurés des images de bodycam inédites montrant Chauvin attrapant Floyd par le cou et le tirant au sol

Des images montrent la lutte que Floyd a eue avec les officiers avant que Chauvin ne s’agenouille sur le cou pendant plus de neuf minutes

Le 30 mars, le procès de Chauvin a commencé, les jurés recevant des images vidéo inédites de Floyd plaidant auprès des policiers lors de son arrestation, leur disant: « Je ne suis pas un méchant ».

Le clip inquiétant montrait Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant 4 minutes et 45 secondes alors que Floyd criait à l’aide, se plaignant 27 fois de ne pas pouvoir respirer.

L’officier est resté sur le cou de Floyd alors qu’il agité et a eu des crises pendant 53 secondes, puis est resté sur un Floyd non réactif pendant encore 3 minutes et 51 secondes, ont déclaré les procureurs lors de leurs déclarations liminaires.

Une grande partie de la vidéo a été constituée à partir des images capturées par les caméras corporelles appartenant aux agents Thomas Lane, J Alexander Kueng et Tou Thao, qui se trouvaient également sur les lieux de l’arrestation.

La caméra de Chauvin est tombée au sol alors que l’arrestation se déroulait. Les images le montraient brièvement en train de saisir Floyd par le cou avant que la caméra ne tombe au sol.

Dans les images de la caméra corporelle de Lane, Floyd est vu confronté à la police alors qu’il supplie: « S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus … Je viens de perdre ma mère. »

Floyd est alors menotté et continue de plaider avec Lane et Kueng, leur disant qu’il ne résiste pas et « fera tout ce que vous me direz ».

Une bagarre éclate alors que la police tente de mettre Floyd à l’arrière d’un véhicule de patrouille, alors qu’il commence à pleurer et à résister, disant qu’il est claustrophobe et qu’il est anxieux.

Chauvin et Thao arrivent alors sur les lieux alors que l’arrestation se poursuit.

Les policiers traînent alors Floyd hors de la voiture et le retiennent au sol.

On peut entendre Floyd appeler sa mère et dire aux membres de sa famille qu’il les aime alors qu’il se bat pour respirer.

Les spectateurs commencent à crier aux agents pour vérifier le pouls de Floyd et cesser de le retenir, car il semble perdre connaissance.

Chauvin entend défendre ses actions dans les images, en disant « c’est l’opinion d’une personne » quand on entend le spectateur Charles McMillian lui dire de descendre du cou de Floyd.

« Nous avons dû contrôler ce gars parce que c’est un gars de taille. On dirait qu’il est probablement sur quelque chose », a déclaré Chauvin à McMillian alors qu’il montait dans la voiture de l’équipe après que Floyd ait été emmené dans une ambulance.

Dans la salle d’audience, le procureur Jerry Blackwell a déclaré: «M. Derek Chauvin a trahi cet insigne lorsqu’il a utilisé une force excessive et déraisonnable sur le corps de M. George Floyd.

« Qu’il a mis ses genoux sur son cou et son dos, le grincant et l’écrasant jusqu’au souffle même – non, mesdames et messieurs – jusqu’à ce que la vie même lui soit expulsée. »

La défense montre une vidéo de l’autre arrestation de Floyd

Les avocats de Derek Chauvin montrent une vidéo de George Floyd « simulant une détresse médicale et avalant des pilules » lors de son arrestation en 2019

Les avocats de la défense de Chauvin ont montré au jury une vidéo de l’arrestation de Floyd en 2019 où il «feignait une détresse médicale et avalait des pilules».

Dans la défense de Chauvin, l’avocat Eric Nelson a soutenu que la mort de Floyd n’était pas le résultat de Chauvin agenouillé sur lui pendant plus de neuf minutes, mais plutôt de sa consommation de drogue et de ses effets sur la santé.

Les images montrent un agent dégainant son arme sur Floyd, qui était passager dans une voiture, pour ne pas avoir suivi l’ordre de montrer ses mains.

Les images de la caméra corporelle de l’officier montrent Floyd disant de ne pas lui tirer dessus et l’officier disant qu’il n’allait pas lui tirer dessus avant de sortir son arme et de sortir Floyd de la voiture.

Floyd a dit « Je ne veux pas être abattu » à plusieurs reprises au cours de la vidéo, l’officier décrivant finalement Floyd comme étant « incohérent » mais ne l’ayant pas vu prendre des pilules.

De nouvelles images montrent quelques instants avant l’arrestation de Floyd devant le magasin de Minneapolis

La défense de Chauvin a également montré une vidéo de surveillance prise de l’intérieur du magasin Cup Foods le jour de la mort de Floyd le 25 mai 2020, montrant ce que Nelson a appelé une tentative de Floyd «haute» d’utiliser un «faux» billet de 20 $.

Floyd « a semblé élevé » selon le caissier de Cup Foods, qui a refusé la contrefaçon de 20 $ de Floyd. Le caissier a ajouté qu’il avait parlé à Floyd quand il est entré pour la première fois dans le magasin, mais il a été lent à répondre.

« Quand je lui ai demandé s’il jouait au baseball, il a répondu à cela mais il lui a fallu un peu de temps pour arriver à ce qu’il essaierait de dire », a déclaré le caissier, Christopher Martin, 19 ans, au jury.

« Il semblerait qu’il était défoncé », a ajouté l’adolescent.

Floyd est vu sur une vidéo en train de traverser le magasin avant qu’un ami entre et donne à Floyd quelque chose qui semblait être une fausse facture.

Martin a déclaré qu’il avait refusé à l’ami de Floyd plus tôt dans la journée d’utiliser un faux billet de 20 $.

L’adolescent a déclaré que la politique de l’entreprise exigeait que les employés couvrent tout montant acheté par des produits contrefaits, mais Martin a déclaré qu’il ne savait pas si les 20 $ étaient des contrefaçons, alors il a estimé qu’il «lui faisait (Floyd) une faveur».

Quand Martin a dit à son directeur, le directeur a demandé à Floyd de revenir au magasin avant de dire à un autre employé d’appeler les flics.

Martin a déclaré qu’il souhaitait ne jamais avoir pris les 20 $ parce que sa mort aurait pu être évitée.

Images de rue prises par une caméra de police lors de l’arrestation de Floyd

Au cours du procès, les jurés ont également vu une caméra de police à proximité de la rue montrant l’arrestation de Floyd.

Le premier témoin dans le procès de Chauvin était le répartiteur du 911 de la ville de Minneapolis, Jena Scurry, qui regardait l’arrestation de Floyd en temps réel.

Scurry a même appelé son superviseur parce qu’elle pensait que ce qu’elle regardait ne relevait pas du protocole de la police.

La vidéo montre sa vue à vol d’oiseau de son arrestation, disant qu’elle est devenue mal à l’aise quand elle a vu l’usage de la force de Chauvin sur Floyd.

«Vous pouvez m’appeler un vif d’or si vous voulez», dit-elle au sergent, qui supervisait les officiers impliqués.

«Je ne sais pas s’il y a eu recours à la force ou non», a-t-elle ajouté lors de l’appel au sergent.

«Mon instinct me disait que quelque chose n’allait pas», a déclaré Scurry, qui travaille comme répartiteur depuis sept ans, au tribunal.