Nouvelles images de premier regard sur le dernier film de Hayao Miyazaki

Jetez un oeil à Saoirse Ronan et Paul Mescal dans le nouveau thriller de science-fiction d’Amazon Ennemi. Archer se dirige vers l’Angleterre dans de nouveaux détails sur la saison dernière. De plus, Netflix nous donne un dernier regard sur Désabusépropre finale, et quand s’attendre à un retour à Temps de l’aventure dans Fionna et gâteau. Spoiler maintenant !

Qu’est-ce que les acteurs ont apporté à leur retour vers le futur : les performances musicales ?

L’amour est le monstre

Date limite rapporte Madeline Zima (Patrouille du destin) et Leonardo Nam (Loup-garou de nuit) sont attachés à l’étoile dans L’amour est le monstreun film d’horreur populaire inspiré de la mythologie finlandaise de Bruit de violence réalisateur Alex Noyer. Basé sur un scénario de Noyer, Hannu Aukia et Blair Bathory, l’histoire « est centrée sur le couple Ana (Zima) et Justin (Nam) qui, secoués par l’infidélité, assistent à une retraite exclusive pour couples en Finlande sous les rayons dorés du soleil de minuit de l’été . Ils rejoignent d’autres couples d’autres parties du monde pour découvrir les enseignements transformateurs du chaman et guérisseur, Tiina, inspirés par l’ancienne déesse finlandaise de l’amour et de la fertilité, Lempo. Mais le cadre idyllique prend vite une tournure. Moe Jeudy-Lamour, Kimberly-Sue Murray, Kristina Tonteri-Young, Milla Puolakanaho, Tatu Sinisalo et Sheila Mccarthy co-vedette.

Le garçon et le héron

Studio Ghibli a publié une autre image de Hiyao Miyazaki Le garçon et le héronqui doit maintenant faire sa première aux États-Unis au Festival du film de New York de cette année.

Ennemi

Amazon a également publié quelques nouvelles images de Ennemile thriller conjugal apocalyptique avec Saoirse Ronan, Paul Mescal et Aaron Pierre.

Mon animal

Des loups-garous adolescents tombent amoureux dans la bande-annonce de Mon animalavec Bobbi Salvör Menuez, Amandla Stenberg, Heidi von Palleske, Cory Lipman, Charlie & Harrison Halpenny, Joe Apollonio, Scott Thompson, Dean McDermott et Stephen McHattie.

Mon animal | Bande-annonce officielle | Films primordiaux

Archer

Archer se rend en Angleterre pour empêcher un voleur de voler des artefacts maudits dans le synopsis de « Plaque Removal », le troisième épisode de sa dernière saison à FXX.

Archer, Lana et Zara se rendent en Angleterre pour arrêter un voleur qui vole des artefacts peut-être maudits. Archer peut-il briser la malédiction avant qu’elle ne le brise ? Écrit par Asha Michelle Wilson.

[[Spoiler télé]

Une pièce

Netflix a publié cinq nouvelles affiches de personnages de l’équipe du chapeau de paille telles qu’elles apparaissent dans son prochain Une pièce série.

The Walking Dead : Daryl Dixon

AMC a également publié deux affiches faisant la promotion de l’éponyme de Daryl Dixon Mort ambulant spin off.

Adventure Time : Fiona et Cake

Ailleurs, Fiona et Cake reviennent pour une nouvelle aventure ce 31 août sur MAX.

Temps d’aventure : Fionna et gâteau | Bande-annonce officielle | Max

Désenchantement

Enfin, Bean jure « de tuer [her] maman et passe à autre chose [her] life » dans une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de Désenchantement.

Désenchantement : La dernière saison | Bande-annonce officielle | Netflix

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.