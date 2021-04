HOMMAGE DE POIGNANT D’UEGÉNIE AU « CHER GRAND-PA » PHILIP

La princesse Eugénie a rendu un hommage sincère à son «très cher grand-père», le duc d’Édimbourg, en s’engageant à s’occuper de «Granny» la reine pour lui.

En regardant en arrière sur des jours plus heureux, la princesse, 31 ans, qui a donné naissance il y a quelques semaines à son premier enfant, a commencé son message au duc sur Instagram par: «Cher grand-père, tu nous manques tous. Vous seriez tellement touché par tous les hommages qui ont été partagés avec moi ces derniers jours.

«Les gens se souviennent d’être assis à côté de vous à un dîner, ou de vous avoir serré la main une fois, qui se souviennent que vous avez dit bonjour en passant, ou de ce que leur prix DofE représentait pour eux. Je me souviens avoir appris à cuisiner, à peindre, à lire. Je me souviens avoir ri de vos blagues et posé des questions sur votre vie et votre service spectaculaires dans la marine.

«Je me souviens que vous avez incinéré les saucisses et que vous êtes intervenu pour sauver la situation. Je me souviens de vos mains et de votre rire et de votre bière préférée. Je me souviendrai de vous dans vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants.

«Merci pour votre dévouement et votre amour pour nous tous et en particulier pour Granny, dont nous nous occuperons pour vous. Avec tout mon amour Eugénie.