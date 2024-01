Nouvelles fonctionnalités iOS 17.3 révélées (vidéo)

Apple publiera sa mise à jour logicielle iOS 17.3 ce mois-ci et nous avons maintenant quelques détails sur une gamme de nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur l’iPhone avec cette mise à jour. La mise à jour iOS 17.3 d’Apple se profile à l’horizon et s’annonce comme une amélioration significative de votre expérience iPhone. Si vous êtes impatient de savoir ce qu’implique cette mise à jour, vous serez heureux de trouver une gamme d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, notamment dans les applications Paramètres et Musique, ainsi que des améliorations de sécurité et des mises à niveau visuelles notables. La vidéo ci-dessous d’iReviews nous donne un bon aperçu de ce qui arrive dans cette mise à jour.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre :

Entretien et garantie Apple dans l’application Paramètres : Dans le cadre d’une refonte réfléchie, la section « Couverture » de l’application Paramètres s’intitule désormais « Entretien et garantie Apple ». Ce changement subtil met la clarté et la commodité au premier plan.

Une vue complète de tous vos appareils Apple liés à votre identifiant Apple est désormais disponible, s’étendant au-delà de ceux actuellement utilisés. Cette vue globale simplifie la gestion de plusieurs produits Apple.

La section Garantie bénéficie d’un boost visuel avec des icônes d’appareil qui correspondent précisément à vos appareils réels, jusqu’à la couleur et aux détails complexes. Cette touche personnalisée ajoute une couche d’interaction intuitive. Collaboration sur les listes de lecture dans l’application Musique : La collaboration sur les playlists revient dans iOS 17.3. Que vous planifiiez une fête ou que vous partagiez vos dernières trouvailles musicales, cette fonctionnalité vous permet de co-créer des listes de lecture avec vos amis et votre famille.

Vous contrôlez qui se joint à la fête, avec des options pour approuver les collaborateurs. Le partage est également un jeu d’enfant – via un lien direct ou un code QR. Réactions aux chansons des listes de lecture : Interagissez avec les chansons d’une liste de lecture à l’aide d’émojis. Ce délicieux ajout vous permet d’exprimer vos sentiments sur un morceau sans paroles.

La sélection d’emojis va des suggestions populaires à l’ensemble du clavier emoji, vous offrant ainsi un spectre complet de symboles expressifs. Animation du curseur de volume dans l’application musicale : Lorsque vous augmentez le volume au maximum, vous remarquerez une nouvelle animation étirant le curseur. Il s’agit d’un petit repère visuel attrayant qui améliore l’interface utilisateur. Son d’avertissement de détection de liquide : S’appuyant sur l’alerte visuelle en cas de liquide détecté dans le port de chargement, iOS 17.3 introduit un avertissement sonore. Cette approche double sensorielle vise à prévenir plus efficacement les dommages potentiels. Protection des appareils volés : Les fonctionnalités de sécurité renforcées incluent la nécessité d’une vérification Face ID pour accéder à certaines données lorsque votre appareil ne se trouve pas dans des endroits familiers. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection contre les accès non autorisés.

Les modifications telles que les modifications du code d’accès ou l’effacement de l’appareil sont retardées, avec un compte à rebours d’une heure, et vous serez averti une fois terminées, offrant ainsi une sécurité supplémentaire contre les activités malveillantes. Mise à jour visuelle dans l’application Météo : L’application Météo reçoit une charmante mise à jour visuelle. Lorsqu’il pleut, vous verrez un effet de goutte de pluie sur les cartes, apportant une touche de réalisme à vos mises à jour météo. Mise à jour du modem : Une mise à jour du modem sous le capot vise à améliorer la connectivité, garantissant que votre appareil reste connecté de manière transparente, que vous naviguiez, diffusiez ou appeliez.

Apple devrait lancer la Release Candidate d’iOS 17.3 aux développeurs cette semaine, puis la version finale du logiciel la semaine prochaine, elle devrait arriver soit le 22, soit le 23 janvier, dès que nous aurons plus de détails sur la version exacte. date, nous vous le ferons savoir.

