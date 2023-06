Nouvelles fonctionnalités à venir pour les utilisateurs de Philips Hue

De nouvelles fonctionnalités sont dirigées vers le Philips Hue app et Hue Bridge plus tard cette année (Q3). Vous tous, disciples de Hue, écoutez.

Annoncé cette semaine, un nouvel équilibreur de luminosité sera mis à la disposition des ampoules Hue, permettant aux utilisateurs de modifier la luminosité relative des lumières individuelles dans une certaine zone de divertissement. Ceci est important car certaines ampoules dans la même zone peuvent avoir un nombre de lumens plus élevé que d’autres, donc cette nouvelle fonctionnalité vise à résoudre tous les problèmes de luminosité étranges que vous pourriez avoir.

Détaillé dans le communiqué de presse concernant cette nouvelle fonctionnalité, « Cette nouvelle fonctionnalité a été développée suite aux demandes des utilisateurs de Philips Hue, dont beaucoup souhaitaient avoir un meilleur contrôle de leurs lumières tout en regardant un film, en écoutant de la musique ou en jouant. »

En plus de cela, une mise à jour destinée au pont Hue augmentera le nombre de créneaux horaires pour les dispositifs de détection de mouvement. Le nombre passe de 2 à 10. C’est un grand saut, permettant aux utilisateurs d’avoir beaucoup plus de paramètres d’éclairage personnalisés en fonction de l’heure de la journée et des routines. De plus, la scène Lumière naturelle peut être sélectionnée dans le cadre de l’une de ces tranches horaires, pour imiter le soleil tout au long de la journée.

Encore une fois, toutes ces nouveautés seront disponibles au troisième trimestre.

// Signifier