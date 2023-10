Les technologies émergentes, telles que l’IA, ont le potentiel de transformer le secteur de l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne les tests d’anglais.

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les services éducatifs a le potentiel de révolutionner le secteur. Les établissements d’enseignement du monde entier ont déjà fait preuve d’une agilité et d’une innovation remarquables, notamment en proposant des solutions d’apprentissage numérique pendant la pandémie. Ces nouvelles avancées peuvent s’appuyer sur ces progrès en matière de numérisation, rendant l’enseignement supérieur plus accessible aux étudiants du monde entier.

L’un des domaines de croissance les plus importants est celui des tests d’anglais, avec 64 % de la population étudiante internationale citant une langue autre que l’anglais comme langue principale selon le recensement britannique de 2021. Avec prévisions Selon l’UCAS prévoyant une augmentation de 46 % du nombre de candidats internationaux au premier cycle, l’évaluation ne fera que gagner en importance dans les années à venir.

Tester les compétences en anglais d’un candidat est la première étape du parcours d’un étudiant international. Pour beaucoup, l’évaluation des compétences linguistiques est un obstacle plutôt qu’un tremplin vers un nouveau chapitre. L’un des problèmes clés est d’ordre logistique, car tester les étudiants en personne exclut un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les centres voisins.

Mais exploiter le potentiel des solutions numériques peut élargir l’accès aux tests d’anglais parallèlement aux tests en personne. Le potentiel de la technologie pour alimenter la supervision humaine crée des parcours supplémentaires de haute qualité pour les étudiants et propose des tests de langue aux étudiants où qu’ils se trouvent.

Libérer les meilleurs talents mondiaux grâce à la technologie

Dans cet esprit, nous avons investi de manière significative dans notre test de niveau d’anglais (Oxford ELLT), intégrant de nouvelles technologies de soutien pour permettre aux étudiants de passer les tests en ligne, élargissant ainsi l’accès à tous.

De la biométrie faciale et des logiciels de vérification du plagiat aux capacités d’enregistrement audio et d’écran, les mises à niveau technologiques associées aux interactions des surveillants humains permettent aux étudiants de passer ce test en toute sécurité, où qu’ils soient. Par exemple, nous travaillons avec TrustID pour garantir que le participant qui passe le test de compétence Oxford ELLT est la même personne qui demande l’accréditation. À l’aide du logiciel Face Biometric de TrustID, la photo de style « selfie » du candidat prise lors de l’inscription est mise en correspondance avec ses documents d’identification.

Nos surveillants humains sont également assistés par la technologie de l’IA lors de l’analyse du flux vidéo, avec un logiciel pour surveiller les changements de posture, les mouvements oculaires et d’autres comportements des participants. Cette fonctionnalité signale les irrégularités aux examinateurs afin qu’ils puissent déterminer si le participant pourrait utiliser d’autres appareils ou aides visuelles dans la salle, ou si quelqu’un d’autre l’aide. Bien entendu, l’enregistrement du test est également analysé pour détecter les irrégularités avant d’accorder un résultat.

Cependant, tous les étudiants ne souhaitent pas passer des tests d’anglais virtuellement ou ne disposent pas des outils nécessaires à la maison.. C’est pourquoi nous permettons également aux étudiants de passer le test Oxford ELLT dans un centre de test agréé, avec la même technologie avancée intégrée – offrant ainsi des tests d’anglais de haute qualité aux étudiants du monde entier.

Nouvelles opportunités

Grâce à notre feuille de route d’améliorations continues et à l’accent mis sur l’expérience des étudiants, nous avons récemment reçu le prix « Highly Commended » pour « l’innovation numérique de l’année » lors du PIEoneer Award 2023 pour notre plateforme de test Oxford ELLT.

Notre tâche dans les années à venir est de continuer à investir dans les nouvelles technologies, afin de libérer le potentiel des étudiants et des institutions partenaires. L’anglais est une langue mondiale et en élargissant son accès, nous pouvons offrir à un plus grand nombre de personnes, où qu’elles se trouvent, les opportunités qui changent la vie de l’éducation. À une époque de marché en croissance et de concurrence croissante, nous nous efforçons de rester agiles, en intégrant les transformations numériques de manière à améliorer l’expérience étudiante et à conserver la confiance que les partenaires universitaires placent dans notre marque et nos produits.

Par Kenrick Cabrera, directeur de la technologie et Gary Palmer, MD, OI Digital Institute, Oxford International Education Group

Recommander0 recommandationsPublié dans