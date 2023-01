Nouvelles et rumeurs de transfert de Man City: fenêtre de transfert de janvier 2023 | Nouvelles du centre de transfert

Avec la fenêtre de transfert de janvier 2023 maintenant ouverte, nous récapitulons les accords conclus de Manchester City, ainsi que les joueurs liés aux mouvements d’entrée et de sortie de l’Etihad.

La ville se rapproche de Perrone

Manchester City se rapproche de la signature de l’international argentin U20 Maxime Perrone.

Le milieu de terrain de 20 ans joue pour l’équipe argentine Velez Sarsfield et a suscité l’intérêt d’autres clubs de Premier League.

Il est considéré comme un joueur d’avenir plutôt que comme quelqu’un qui devrait se battre immédiatement pour une place dans l’équipe première de City.

Guardiola signe une prolongation de contrat de deux ans avec Man City

Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat de deux ans qui le maintiendra à Manchester City jusqu’en 2025.

L’accord existant de Guardiola au stade Etihad a expiré à la fin de la saison.

Le joueur de 51 ans est le deuxième plus ancien entraîneur de Premier League – derrière Jurgen Klopp de Liverpool – et le cinquième plus ancien dans les quatre premières divisions du football anglais.

Guardiola a rejoint Manchester City en 2016 après trois ans au Bayern Munich, où il a remporté la Bundesliga à trois reprises et le DFB-Pokal à deux reprises.

Ses victoires en série se sont poursuivies pendant ses six années en Angleterre. City a remporté la Premier League à quatre reprises au cours de son mandat, ainsi qu’une FA Cup, quatre Coupes Carabao et deux Community Shields.

Kevin De Bruyne dit que la prolongation du contrat de Pep Guardiola à Manchester City rend la vie très facile



Avec qui Man City a-t-il été lié?

Josko Gvardiol – Manchester City devra batailler avec Chelsea et le Real Madrid pour la signature du défenseur croate Gvardiol (BUT, 7 janvier); le joueur de 20 ans est devenu l’un des défenseurs les plus recherchés au monde après sa course aux demi-finales de la Coupe du monde avec la Croatie et City espère battre Manchester United et Chelsea au “prochain Vincent Kompany” (Nouvelles du soir de Manchester17 décembre).

Maxime Perrone – Manchester City est en pourparlers sur la signature potentielle du milieu de terrain argentin des moins de 20 ans Perrone (Courrier le dimanche, 1er janvier)

Raphaël Léao – Man City envisage d’offrir Jack Grealish dans un accord d’échange sensationnel avec Leao (Le soleil29 décembre).

Jude Bellingham – Bellingham aurait été convoqué pour des pourparlers avec les chefs de Dortmund alors que les plus grands clubs européens se battent pour lui (Le soleil, 3 janvier); Bellingham pourrait être en mouvement pour seulement 60 millions de livres sterling si une clause de libération secrète signalée est authentique (Courrier quotidien, 28 décembre); Guardiola et la hiérarchie de City sont déterminés à gagner le combat pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund (Le soleil24 décembre).

Jude Bellingham et Bukayo Saka – Manchester City prépare un double swoop pour les stars anglaises Saka et Bellingham (Quotidien Express15 décembre).

Christian Mc Farlane – Manchester City est prêt à signer l’arrière gauche de 15 ans de New York, McFarlane, de son club partenaire (Le soleil4 décembre).

Les joueurs liés à une sortie de Man City

João Cancelo – Le passage de Cancelo sur le banc de Manchester City a suscité l’intérêt des clubs européens, qui surveilleront si l’arrière latéral portugais sera disponible sur le marché des transferts cet été (Le télégraphe du jour, 13 janvier).

James Trafford – Le gardien de but de Manchester City Trafford, 20 ans, qui a impressionné en prêt à Bolton, suscite l’intérêt des Rangers (Courrier quotidien30 décembre).

Jack Greish – Man City envisage d’offrir Grealish dans un accord d’échange sensationnel avec Leao (Le soleil29 décembre).

Bernardo Silva et Ilkay Gundogan – Barcelone est intéressé par la signature du duo de milieux de terrain de Manchester City Silva et Gundogan, Silva ayant déjà eu des entretiens avec les géants de la Liga (Nouvelles du soir de Manchester14 décembre).

Kayky – Manchester City a rappelé l’ailier brésilien de 19 ans de son prêt à l’équipe portugaise Pacos de Ferreira, mais cherchera à envoyer le jeune en prêt dans un autre club car il n’est pas dans les plans de Pep Guardiola (Le soleil10 décembre).

Quelles sont les dernières négociations contractuelles ?

Rico Lewis – Manchester City envisage de récompenser l’adolescent Lewis avec un nouveau contrat (Courrier quotidien3 janvier).

Signatures confirmées de Man City

Aucun.

Départs confirmés de Man City

Morgan Rogers – Blackpool, prêt

Liam Delap – Preston, prêt