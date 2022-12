Nouvelles et rumeurs de transfert de Liverpool: fenêtre de transfert de janvier 2023 | Nouvelles du centre de transfert

Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver le 1er janvier 2023, nous récapitulons les accords conclus de Liverpool, ainsi que les joueurs liés aux mouvements d’entrée et de sortie d’Anfield.

Carra: Liverpool doit dépenser 200 à 250 millions de livres sterling

Sports du ciel Le spécialiste Jamie Carragher a déclaré que Liverpool devait investir jusqu’à 250 millions de livres sterling dans son équipe pour concourir à nouveau au sommet de la Premier League.

Mais l’ancien défenseur des Reds craint que les propriétaires du club, Fenway Sports Group, n’aient pas les fonds nécessaires pour signer les objectifs exigés par le manager Jurgen Klopp.

FSG a déclaré qu’il était “ouvert à l’investissement” dans le club du Merseyside – bien qu’il y ait des rapports selon lesquels il voudrait vendre – et Carragher pense que c’est un signe qu’il prend des mesures pour répondre aux demandes de Klopp.

Lorsqu’on lui a demandé si une prise de contrôle était nécessaire pour être compétitif sur le marché des transferts, Carragher a répondu Sports du ciel: “C’est intéressant qu’il s’agisse d’une vente ou d’un besoin d’investissement.

“Il ne fait aucun doute que Jurgen Klopp a dit aux propriétaires de Liverpool:” J’ai besoin de 200 à 250 millions de livres sterling à dépenser cet été “.

“Cela ressemble à un chiffre scandaleux, mais c’est ce que Man Utd et Chelsea ont dépensé l’été dernier. Ce sont les chiffres que dépensent les rivaux de Liverpool.

“Je pense qu’une fois sous le mandat de Klopp, Liverpool s’est vraiment lancé sur le marché des transferts. Je pense que c’est après la première finale de la Ligue des champions qu’ils ont acheté beaucoup de joueurs.

“Je pense qu’il en a besoin maintenant. Je ne pense pas que FSG ait ces fonds en ce moment et je pense que c’est pourquoi ils recherchent des investissements pour les aider.”

Le meilleur objectif estival de Bellingham Liverpool

Liverpool a fait de la signature de Jude Bellingham sa priorité pour le mercato estival, selon Ciel Allemagne.

Le club allemand aurait déjà prévu le départ du joueur de 19 ans en 2023 alors qu’il se prépare à une offre importante cet été, le patron des Reds, Jurgen Klopp, étant censé faire pression pour l’accord.

Liverpool, le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Real Madrid seraient les parties les plus intéressées, Bellingham étant susceptible de coûter plus de 100 millions de livres sterling en frais de transfert. Son contrat actuel expire en 2025.

Le revers de la blessure de Diaz “un bon coup au visage”

Luis Diaz fait face à un sort plus long sur la touche





Luis Diaz s’est blessé lors du camp d’entraînement de Liverpool aux Émirats arabes unis, Jurgen Klopp le décrivant comme un “véritable coup au visage”.

Diaz est absent depuis qu’il s’est blessé au genou lors de la défaite 3-2 de Liverpool à Arsenal le 9 octobre, mais se préparait pour son retour lors du camp par temps chaud des Reds.

La dernière blessure de l’international colombien laisse Liverpool avec seulement Mohamed Salah, Darwin Nunez et Roberto Firmino comme attaquants seniors en forme à la disposition de Jurgen Klopp, Diogo Jota étant également actuellement écarté d’une blessure au mollet.

Avec qui Liverpool a-t-il été lié?

Enzo Fernández – Benfica aurait placé un prix de 105 millions de livres sterling sur le milieu de terrain Fernandez, une cible potentielle pour Liverpool et Manchester United, à la suite d’une belle série de performances pour les champions de la Coupe du monde, l’Argentine (Le soleil, 23 décembre); Milieu de terrain argentin Fernandez la préférence serait un déménagement à Liverpool alors que les clubs s’alignent pour signer le joueur de Benfica (Le miroir21 décembre).

Enzo Fernandez a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar





Arthur Mélo – Liverpool attend que Jurgen Klopp prenne une décision sur l’avenir d’Arthur, les Reds ayant la possibilité de signer le Brésilien de manière permanente moyennant des frais d’environ 33 millions de livres sterling (Quotidien Express23 décembre).

Felipe Rodriguez Gentile – Manchester United et Liverpool font partie des clubs qui gardent un œil sur le prodige de Preston Rodriguez-Gentile, qui a marqué cinq fois lors d’un match nul en FA Youth Cup plus tôt cette saison (Daily Mirror23 décembre).

Marcus Thuram – Allan Saint-Maximin espère que la star de la Coupe du monde de France, Thuram, refusera un transfert à Liverpool en faveur d’un lien avec lui à Newcastle (Courrier quotidien23 décembre).

Sofiane Amrabat – Tottenham, Chelsea, Liverpool, West Ham, Newcastle et l’Atletico Madrid font partie de ceux qui envisagent l’avenir d’Amrabat (Courrier quotidien, 16 décembre); Liverpool est sérieux dans ses tentatives de signer Amrabat, selon des informations. Il a été affirmé qu’une offre de 35 millions de livres sterling ne serait pas refusée par la Fiorentina pour le milieu de terrain (Quotidien Express22 décembre).

Sofyan Amrabat (à droite) a brillé pour le Maroc en terminant quatrième de la Coupe du monde





Jude Bellingham – Liverpool fait de l’Angleterre et du milieu de terrain du Borussia Dortmund sa principale cible estivale (Ciel Allemagne6 décembre).

Youssoufa Moukoko – Chelsea affronte la concurrence de Manchester United et de Liverpool pour Moukoko du Borussia Dortmund, mais les clubs intéressés devront convaincre l’Allemand de 18 ans qu’il ne sera pas signé pour s’asseoir sur le banc (Les temps15 décembre).

Chris Rigg – Liverpool mène ses rivaux Everton et Newcastle dans la course pour signer le capitaine de la jeunesse anglaise de Sunderland, Rigg, qui est surnommé le “prochain Jordan Henderson” (Daily Star le dimanche10 décembre).

Les joueurs liés à une sortie de Liverpool

Roberto Firmino – L’intérêt d’Al Nassr pour l’attaquant de Liverpool Firmino est une forte suggestion qu’ils sont devenus froids en signant Cristiano Ronaldo pour un contrat d’agent libre lucratif (Le soleil, 12 décembre); Firmino est devenu la cible du club saoudien d’Al Nassr (Daily Mirror, 6 décembre).

Signatures confirmées de Liverpool

Aucun.

Départs confirmés de Liverpool

Aucun.