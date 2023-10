Nouvelles et points de vue du partenariat : publication du livret de données du comté de Marquette | Actualités, Sports, Emplois

Le Partenariat communautaire du lac Supérieur (LSCP) remplit de nombreux rôles dans la communauté, qu’il s’agisse de favoriser les liens, de fournir un soutien aux entreprises, de défendre les intérêts des entreprises et des organisations du comté de Marquette, de célébrer de nouveaux investissements et bien plus encore. Une chose qui n’est peut-être pas aussi connue est l’investissement réalisé par le LSCP pour garantir que les entreprises et les communautés du comté de Marquette ont accès à des données à jour.

Chaque année, le LSCP publie le Livret de données du comté de Marquette, qui visualise des données sur le produit régional brut, la population, les emplois, les transactions immobilières, les projections, etc. Disposer d’une source de données cohérente et mise à jour chaque année peut aider les entreprises du comté de Marquette à prendre des décisions commerciales en temps opportun et aider ceux qui souhaitent s’implanter dans la région à comprendre les tendances actuelles et la manière dont le comté de Marquette peut s’intégrer dans leurs plans d’investissement. La version actuelle, publiée en septembre, peut être consultée sur marquette.org/data-booklet/. Bien que j’encourage tout le monde à consulter directement le livret de données, je vais résumer quelques points saillants.

Bien que le livret de données couvre l’ensemble du comté – et les choses seraient certainement différentes si vous le décomposiez selon les limites du gouvernement local – le produit régional brut global de notre comté (valeur marchande totale de tous les biens et services) de 3 041 579 919 $ est composé principalement de mines, d’exploitations en carrière. et extraction de pétrole et de gaz (23 %), gouvernement (14 %) et soins de santé et assistance sociale (14 %). Et ce chiffre de 3,1 milliards de dollars est la première fois que nous franchissons la barre des 3 milliards de dollars depuis le début du livret de données ; nous allons dans la bonne direction.

Sur le front des talents, 2022 a poursuivi la reprise de l’emploi après la pandémie, en créant 605 postes dans tout le comté (595 ont été ajoutés l’année précédente). Même si nous n’avions pas atteint les chiffres d’avant la pandémie à la fin de 2022, la tendance s’est poursuivie positivement. Parlez à n’importe quel propriétaire d’entreprise du comté et vous entendrez probablement parler des défis liés au recrutement et à la rétention des talents. Nous nous attendons à ce que les chiffres de 2023 reflètent cette reprise continue dans les futurs livrets, et les projections jusqu’en 2032 suggèrent que nous sommes en ligne avec une augmentation de 12 % des emplois, jusqu’à 31 432 postes.

Les estimations actuelles de la population ne sont pas aussi roses, montrant une perte d’environ 1 000 habitants d’ici 2030. Cependant, en collaboration avec des partenaires comme InvestUP, Innovate Marquette SmartZone, NMU et les gouvernements locaux, nous travaillons tous pour assurer la rétention des résidents actuels. et attirer des résidents supplémentaires pour pourvoir les postes vacants que nos entreprises ont actuellement disponibles et qu’elles prévoient de créer. Ces efforts comprennent la facilitation de nouveaux logements, la prise en charge des services de garde d’enfants, l’expansion du service aérien et le renforcement de nos liens avec les équipements de loisirs de plein air.

Le livret de données comprend également quelques données de base sur les transactions immobilières et les niveaux d’éducation. Les données immobilières montrent une augmentation continue de la valeur, même si 2022 a vu un nombre de transactions inférieur à celui de 2021. Les niveaux d’éducation restent stables par rapport aux années précédentes, ce qui montre que le comté de Marquette a, en moyenne, des niveaux d’éducation plus élevés que l’ensemble du pays. Nous continuons d’avoir la chance d’avoir des districts scolaires locaux solides, et l’impact de la NMU et de nos programmes techniques de carrière continue de se faire sentir.

Le livret de données n’est que le début du type de données auxquelles le LSCP peut aider les entreprises à accéder. De l’examen des plans d’affaires aux études d’impact économique, notre équipe est prête à vous aider à prendre des décisions éclairées pour améliorer davantage notre activité économique. Alors, comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter chaque fois que nous pouvons vous aider.







