Des voitures volantes et des chiens robots à l’édition de gènes et à la bio-ingénierie, quelques-unes des technologies présentées plus tôt ce mois-ci au GITEX (Gulf Information Technology Exhibition). Maintenant dans sa 40e édition, GITEX était le seul événement technologique majeur à être mis en ligne et à avoir assisté en personne. Il a accueilli 1200 exposants de plus de 60 pays.

Un sujet qui a été mis sous les projecteurs lors de l’événement de cette année était la cybersécurité. C’est une source de préoccupation pour de nombreuses industries. Selon Cybersecurity Ventures, une étude récente prédit que la cybercriminalité coûtera au monde 4,9 billions d’euros par an d’ici l’année prochaine (2021).

Lors de l’événement, le hacker, inventeur et futur technologue, Pablos Holman, a pris la parole. Près de 20 ans d’avance sur le jeu, Holman travaille avec la crypto-monnaie depuis le début des années 1990. Chez GITEX, il a discuté du potentiel de la fusion de la blockchain avec l’intelligence artificielle pour construire des villes plus sûres et améliorer les services gouvernementaux.

En parlant de cybersécurité, Holman a déclaré à Euronews « c’est un jeu de chat et de souris. Mais la façon dont vous perdez le jeu est d’arrêter de jouer ». Il a expliqué que les pirates recherchent des problèmes dans la technologie et les logiciels, et que les défenseurs trouvent des moyens de corriger ces problèmes. Depuis le verrouillage, les pirates ont eu plus de temps pour affiner leurs arnaques, ce qui rend le «jeu» plus facile à perdre.

Expert de renommée mondiale en cybersécurité, hacker éthique, auteur et ancien US Marine, Bryan Seely a également pris la parole à GITEX. Seely est devenu reconnu dans le monde du piratage informatique en 2014 lorsqu’il est devenu la seule personne à avoir jamais mis sur écoute les services secrets américains et le FBI pour dénoncer des activités criminelles cachées.

Seely a déclaré à Euronews que depuis que le monde s’est enfermé, les hackers ont créé de nouveaux moyens plus efficaces pour arnaquer les gens et les entreprises. Une des façons dont de nombreuses personnes ont été victimes de pirates informatiques est de cliquer sur un lien de courrier électronique de phishing qui a été coordonné avec les livraisons à domicile. Seely a déclaré qu’il était presque impossible de faire la différence entre le courrier électronique des pirates et les entreprises dont ils se faisaient passer.

Lorsqu’on lui a demandé comment être en sécurité en ligne, il a souligné «ne jamais cliquer sur un lien de quelqu’un que vous ne connaissez pas». Il a également conseillé de ne jamais réutiliser les mots de passe et de toujours activer l’authentification à deux facteurs. Soulignant l’importance d’être en sécurité en ligne, il a déclaré: « si vous ne le faites pas, vous méritez ce qui va vous arriver ».