Nouvelles en direct : les pilotes d’Air Canada manifestent à Toronto au milieu des négociations sur la hausse des salaires

8h04

Volkswagen abandonne le projet d’une nouvelle usine de véhicules électriques de 2 milliards de dollars en Allemagne

Photo de Ronny Hartmann/AFP via Getty Images

Volkswagen AG abandonne un projet de construction d’une usine de 2 milliards d’euros (2,1 milliards de dollars) pour un important nouveau projet de voiture électrique baptisé Trinity, choisissant plutôt de fabriquer le modèle dans son usine existante de Zwickau.

Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large visant à répartir la production de nouveaux véhicules électriques entre ses installations, alors que la marque éponyme du constructeur automobile prend des mesures pour finaliser son cycle de planification financière quinquennale prévu en novembre.

Le conseil de surveillance de VW, composé de 20 membres, a approuvé vendredi ces décisions, qui comprennent un projet de construction de la version entièrement électrique de son populaire modèle Golf dans son usine principale de Wolfsburg, a annoncé vendredi l’entreprise. L’usine d’Osnabrück continuera à assembler des modèles Porsche, dont un modèle électrique de la marque de voitures de sport.

La décision de confier la production de la Golf à Wolfsburg intervient alors que la marque met en œuvre les mesures d’économies exigées par le directeur général Oliver Blume. La forte demande attendue pour ce modèle renforce l’argument en faveur du maintien des niveaux de dotation à un niveau élevé alors que le programme de sécurité de l’emploi garanti par les syndicats expire en 2029.

Volkswagen Véhicules Utilitaires devrait construire une nouvelle famille de modèles électriques sur le prochain train de roulement EV évolutif prévu pour la fin de la décennie.

Bloomberg

7h50

Unifor fixe au 9 octobre la date limite pour les négociations contractuelles avec General Motors

Photo de Lars Hagberg/AFP via Getty Images

Unifor a fixé la date limite pour ses négociations contractuelles avec General Motors Co. au 9 octobre à 23 h 59.

Les négociations entre le syndicat et le constructeur automobile américain ont repris cette semaine après que les travailleurs de Ford Motor Co. du Canada ont voté en faveur d’un nouveau contrat.

Les pourparlers de GM concernent environ 4 300 travailleurs de l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines, du complexe d’assemblage d’Oshawa et du centre de distribution de pièces de Woodstock.

Unifor cherche à utiliser son accord chez Ford comme modèle d’accord dans ses discussions avec GM et Stellantis NV.

L’accord avec Ford comprenait des augmentations de salaire, des améliorations des pensions et des avantages sociaux, ainsi que des mesures spéciales de transition vers les véhicules électriques pour les travailleurs de l’usine d’assemblage Ford d’Oakville, en Ontario. Il a également ajouté deux nouveaux congés payés.

La Presse Canadienne

7h30

Les pilotes d’Air Canada manifestent à Toronto alors que les négociations sur les augmentations de salaire se poursuivent

Les pilotes d’Air Canada manifestent aujourd’hui à l’aéroport international Pearson de Toronto pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail alors que les négociations avec le plus grand transporteur du pays se poursuivent.

Le syndicat et l’employeur affirment que le soi-disant piquet d’information au terminal 1, qui a lieu le jour même de l’expiration de leur propre contrat de neuf ans, n’aura pas d’incidence sur l’horaire des vols d’Air Canada.

Charlene Hudy, qui dirige le contingent syndical d’Air Canada, affirme que l’accord est devenu obsolète, des collègues partant chercher un meilleur salaire aux États-Unis.

Air Canada affirme qu’elle reste engagée dans des discussions productives avec le syndicat, les dispositions de l’accord restant en vigueur.

Les pilotes au nord de la frontière recherchent des gains qui les rapprocheront des accords remportés par leurs homologues américains.

Entre mars et septembre, les pilotes de Delta Air Lines, United Airlines Inc. et American Airlines Group Inc. ont conclu des accords prévoyant des augmentations de salaire sur quatre ans allant de 34 pour cent à 40 pour cent.

Hudy a qualifié d’« inacceptable » l’écart salarial entre les pilotes canadiens et américains.

« Nous aspirons à obtenir ce contrat de classe mondiale que méritent les pilotes d’Air Canada », a-t-elle déclaré, soulignant l’avancement de carrière et la sécurité d’emploi comme autres points de discorde.

« Il fut un moment en 2013 où nous étions assez comparables – presque à égalité – avec nos homologues de United. » Mais à partir de l’année prochaine, les pilotes de United gagneront 92 pour cent de plus, a-t-elle déclaré.

Le porte-parole d’Air Canada, Peter Fitzpatrick, a déclaré que les discussions en cours constituaient « une partie normale du processus de négociation ».

« Nous nous engageons à parvenir à un règlement équitable et négocié avec notre groupe pilote », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La Presse Canadienne

Bourses : avant la cloche d’ouverture

Les contrats à terme sur actions américaines sont en hausse le dernier jour de bourse du trimestre et la liquidation mondiale des obligations s’est atténuée après quelques commentaires accommodants de la part des décideurs de la Réserve fédérale et des signes d’un ralentissement de l’inflation européenne.

Les prix du pétrole ont chuté hier, le WTI tombant à 91,71 $ US le baril.

Que regarder

Tic tac — un fermeture du gouvernement aux États-Unis Il semble probable que le Congrès soit dans une impasse avant la date limite de samedi à minuit.

Une fermeture entraînerait la suppression des chèques de paie d’un grand nombre des quelque deux millions d’employés du gouvernement fédéral, ainsi que de deux millions de soldats et de réservistes en service actif, mettrait au chômage un grand nombre de ces travailleurs et réduirait les services gouvernementaux.

À mesure que le temps presse, la Chambre et le Sénat suivent des voies différentes pour éviter ces conséquences.

« J’ai encore le temps. J’ai le temps de faire autre chose », a déclaré hier soir le président de la Chambre, Kevin McCarthy, aux journalistes au Capitole. « En fin de compte, nous aurons tout fait. »

Qui sait ce que pourrait apporter aujourd’hui.

Les Canadiens auront un aperçu de la situation économique ce matin grâce à la publication du rapport chiffres du produit intérieur brut réel pour juillet. Une première estimation de Statistique Canada indiquait un PIB stable ce mois-ci et les données publiées depuis ont confirmé cette hypothèse, selon la Banque Royale du Canada.

Poste financier et Associated Press

Reportages supplémentaires de La Presse Canadienne, Associated Press et Bloomberg

