Nouvelles en direct de la course à la direction des conservateurs: Rishi Sunak courtise les Brexiteers alors que Penny Mordaunt défend la position de l’identité de genre

Rishi Sunak s’engage à supprimer des centaines de lois et réglementations européennes restantes s’il remporte la course à la couronne conservatrice sur un nouveau terrain pour gagner les Brexiteers.

“En tant que Premier ministre, j’irais plus loin et plus vite dans l’utilisation des libertés que le Brexit nous a données pour réduire la masse de réglementations et de bureaucratie européennes qui freinent notre croissance.