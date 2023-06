Nouvelles d’Ukraine: le chef de Wagner accuse la Russie d’avoir tué ses hommes

La Russie a accusé le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin d’avoir appelé à une mutinerie armée vendredi après avoir allégué, sans fournir de preuves, que les dirigeants militaires avaient tué 2 000 de ses combattants et juré d’arrêter ce qu’il a appelé son « mal ».

Alors qu’une confrontation de longue date entre lui et le ministère de la Défense semblait atteindre son paroxysme, le ministère a publié une déclaration, affirmant que les accusations de Prigozhin n’étaient « pas vraies et sont une provocation informationnelle ».

Prigozhin a déclaré que ses actions ne constituaient pas un coup d’État militaire. Mais le service de sécurité russe du FSB a ouvert une enquête pénale contre lui pour avoir appelé à une mutinerie armée, a annoncé vendredi l’agence de presse TASS, citant le Comité national antiterroriste.

Le Kremlin a déclaré que le président Vladimir Poutine avait été informé et que « les mesures nécessaires sont prises ».

L’impasse, dont de nombreux détails sont restés flous, ressemblait à la plus grande crise intérieure à laquelle Poutine a été confrontée depuis qu’il a envoyé des milliers de soldats en Ukraine en février de l’année dernière dans ce qu’il a appelé « une opération militaire spéciale ».

Prigozhin, dont les fréquentes tirades sur les réseaux sociaux démentent son rôle limité dans la guerre en tant que chef de la milice privée de Wagner, accuse ouvertement depuis des mois le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le général en chef russe Valery Gerasimov d’incompétence de rang et de priver ses forces de munitions et soutien.

Mais plus tôt vendredi, il avait semblé franchir une nouvelle ligne dans sa querelle de plus en plus vitriolique avec le ministère de la Défense, affirmant que la justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine était basée sur des mensonges concoctés par les hauts gradés de l’armée.

Puis, dans une série de messages audio de fin de soirée sur sa chaîne officielle Telegram, Prigozhin a déclaré :

« Le ministre de la Défense a ordonné que 2 000 corps qui sont stockés soient cachés afin de ne pas montrer les pertes. »

Il a ajouté: « Ceux qui ont détruit nos gars, qui ont détruit la vie de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes, seront punis. Je demande que personne n’oppose de résistance …

« Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos règne dans le pays. »

Prigozhin a déclaré que ses actions n’étaient « pas un coup d’État militaire », mais a ajouté : « La plupart des militaires nous soutiennent avec ferveur ».

LA VIDÉO NON VÉRIFIÉE MONTRE PEU

Une vidéo non vérifiée publiée sur une chaîne Telegram proche de Wagner montrait une scène dans une forêt où brûlaient de petits incendies et des arbres semblaient avoir été brisés de force. Il semblait y avoir un corps, mais plus aucune preuve directe d’une attaque.

Elle portait la légende : « Une attaque au missile a été lancée sur les camps de la PMC (Compagnie militaire privée) Wagner. De nombreuses victimes. Ministère de la Défense. »

Le Comité national antiterroriste de Moscou a déclaré qu’à la suite des déclarations de Prigozhin, le Service fédéral de sécurité (FSB) avait « lancé une affaire pénale sur la base d’appels à une rébellion armée », a rapporté l’agence de presse officielle RIA Novosti.

« Nous exigeons que les actions illégales cessent immédiatement », a ajouté le comité.

Wagner a été le fer de lance de la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut par la Russie le mois dernier, et Prigozhin a utilisé son succès sur le champ de bataille, obtenu au prix d’un coût humain énorme, pour critiquer publiquement Moscou avec une impunité apparente – jusqu’à présent.

Mais vendredi, il a pour la première fois rejeté les principales justifications de Poutine pour avoir envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière.

« La guerre était nécessaire… pour que [Defence Minister Sergei] Shoigu pourrait devenir maréchal … afin qu’il puisse obtenir un deuxième « héros » [of Russia] médaille », a déclaré Prigozhin dans un clip vidéo. « La guerre n’était pas nécessaire pour démilitariser ou dénazifier l’Ukraine. »

Marat Gabidullin, un ancien commandant de Wagner qui a déménagé en France lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, a déclaré à Reuters que les combattants de Wagner étaient susceptibles de se tenir aux côtés de Prigozhin.

« Nous avons longtemps méprisé l’armée… Bien sûr, ils le soutiennent, c’est leur chef », a-t-il déclaré.



