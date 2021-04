PROJETS DE VOYAGES

Les riches se préparent pour un été de voyages internationaux en rechargeant leurs cartes de voyage en jet privé, selon l’un des grands acteurs de l’industrie.

Air Partner a déclaré que de nouveaux clients britanniques avaient ajouté 750000 £ de dépôts à leurs soi-disant JetCards avec la société en février et mars.

Il a également vu une augmentation de 15% des ventes et des renouvellements de JetCards d’une année sur l’autre, a annoncé mercredi la société. Cependant, ce chiffre est comparé à février et mars 2020, lorsque Covid-19 avait déjà commencé à peser sur les voyages internationaux.

Aux États-Unis, les ventes et les renouvellements ont augmenté de 54% et les dépôts des nouveaux clients ont plus que quintuplé, à 300 000 £.

« Le marché américain des jets privés est un vaste marché intérieur, il n’a donc pas été soumis aux types de restrictions et de verrouillages nationaux que nous avons observés au Royaume-Uni et en Europe », a déclaré le directeur général d’Air Partner, Mark Briffa.