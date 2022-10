Nouvelles du Trésor de Liz Truss: la Banque d’Angleterre intensifie son intervention face au “risque pour la stabilité”

Sir Keir Starmer a restructuré son parti dans le but de mettre le parti travailliste sur le “pied électoral”, ce qui verra les rôles de politique et de communication passer du bureau du chef au siège du parti travailliste, relevant du secrétaire général David Evans.

“Sam a joué un rôle incroyable en faisant passer notre opération au niveau supérieur. Sous sa direction, l’équipe est devenue meilleure et plus forte », a déclaré Sir Keir. Mais “avec la fusion, diriger le bureau du leader devient un rôle plus petit que celui pour lequel Sam s’est inscrit et nous sommes tous les deux d’accord, alors que nous apportons ce changement, c’est le bon moment pour y aller”.