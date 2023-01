Nouvelles du transfert du Celtic: Ange Postecoglou lorgne sur la signature «une de plus» mais n’a aucune nouvelle sur la sortie de Giorgos Giakoumakis | Nouvelles du football

Ange Postecoglou dit qu’il y a de la place dans son équipe celtique pour une autre signature en janvier, mais insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’arrivées ou de sorties imminentes.

Le Celtic a déjà signé Alistair Johnston, Yuki Kobayashi et Tomoki Iwata lors de la fenêtre de transfert de ce mois-ci alors qu’ils cherchent à s’assurer qu’ils maintiennent leur position au sommet de la Premiership écossaise.

Postecoglou a suggéré qu’il pourrait y avoir d’autres activités, mais a rejeté les suggestions selon lesquelles ses nouveaux arrivants entraîneraient la nécessité de réduire la taille de son équipe avant la seconde moitié de la saison.

Alistair Johnston a rejoint le Celtic du club canadien CF Montréal ce mois-ci





“Pas de grande urgence”, a déclaré Postecoglou interrogé sur les départs potentiels. “En faisant venir trois joueurs tôt, nous sommes maintenant dans une position où nous ne sommes pas vraiment en haleine en janvier.

“S’il nous arrive de perdre des joueurs, nous ne nous précipitons pas pour essayer de les remplacer. Nous avons une équipe très forte, dont je suis satisfait, et nous pouvons prendre la décision sur les entrées ou les sorties sans aucun besoin. pour paniquer.”

Le Celtic détient une avance de neuf points sur les Rangers, deuxièmes du classement, mais Postecoglou et Michael Nicholson, le directeur général du Celtic, n’ont peut-être pas fini d’ajouter à leur équipe.

“Notre planification a été de faire nos affaires tôt”, a expliqué le directeur. “Nous sommes toujours actifs – je pense qu’il y a probablement encore de la place pour un autre.

“Si personne ne sort par cette fenêtre, ça va. Oui, nous avons une grosse équipe, mais avec notre emploi du temps, tout le monde contribuera.”

Postecoglou a également averti tous les membres de son équipe qui pourraient être contrariés par le manque de temps de jeu garanti suite aux activités de transfert du Celtic.

Postecoglou insiste sur le fait qu'aucun joueur n'a de temps de jeu garanti dans son équipe





“Il y a eu une poignée de joueurs qui n’ont pas eu d’opportunité cette année, mais la plupart du temps, ils jouent tous, ils contribuent tous”, a déclaré le coach.

“Vous pouvez avoir un temps de jeu garanti – mais vous ne jouerez pas pour ce club ou un grand club.

“Vous pouvez l’obtenir dans un club où ils ne sont pas aussi forts ou ne se disputent pas les trophées, mais ce n’est pas ce que veulent les plus grands joueurs.

“Ils veulent être les meilleurs et ils veulent gagner toutes les compétitions. Pour ce faire, ils comprennent que vous devez avoir une équipe solide et concourir pour les places.

“Si à un moment donné un joueur n’est pas satisfait de cela ou veut plus de temps de jeu, il y a une façon de le faire et c’est de s’entraîner dur et de se présenter sous le meilleur jour possible.

“Ou, vous pouvez chercher d’autres opportunités ailleurs.”

“La sortie de Giakoumakis n’est pas imminente”

Giorgos Giakoumakis a marqué pour le Celtic samedi mais pourrait partir ce mois-ci





Un joueur qui devrait quitter Parkhead ce mois-ci est Giorgos Giakoumakis, le Celtic acceptant une offre d’une valeur initiale de 3 millions de livres sterling du club japonais Urawa Red Diamonds pour l’attaquant.

Giakoumakis évalue toujours ses options au milieu de l’intérêt de l’équipe MLS d’Atlanta United – qui n’a pas encore fait d’offre – mais Postecoglou a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’international grec fasse une sortie précipitée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une mise à jour sur l’avenir de Giakoumakis – dont les discussions sur un nouvel accord avec le Celtic ont été bloquées il y a quelques mois – Postecoglou a répondu : “Non, à peu près la même chose. Michael s’en occupe.

“Personne ne part, personne ne vient. Il va évidemment y avoir des spéculations, mais de mon point de vue – en ce moment – il n’y a rien.”

“La vengeance n’est pas la motivation contre St Mirren”

Faits saillants du match de Scottish Premiership entre St Mirren et le Celtic en septembre – la seule défaite nationale des champions cette saison



Alors que la fenêtre de janvier bat son plein, Postecoglou doit rester concentré sur les événements sur le terrain, avec le prochain match du Celtic à venir en Premiership contre St Mirren mercredi.

St Mirren est la seule équipe à avoir battu le Celtic en compétition nationale cette saison, mais Postecoglou a révélé qu’il serait déçu par l’un de ses joueurs qui utilise la vengeance comme principale motivation pour le match.

Le manager a déclaré: “Je serais vraiment, vraiment déçu s’ils [his players] sont plus motivés pour demain (mercredi) qu’ils ne l’étaient lors du dernier match. Ce n’est pas mes attentes.

“Votre motivation doit être là à chaque fois que vous jouez, pour essayer d’être à votre meilleur et de battre n’importe quel adversaire devant vous. Si vous avez besoin de vengeance comme motivation, allez perdre tous les deux matchs et vous serez formidable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de St Mirren, Stephen Robinson, attend avec impatience le voyage de son équipe pour affronter les dirigeants de la Premiership écossaise, le Celtic



“Ce n’est pas comme ça que ça marche ici. Nous sommes très motivés parce que nous représentons ce club de football.

“Nous sommes en position de force dans la ligue et nous voulons continuer à être constants dans nos performances et nos résultats. C’est notre motivation chaque semaine. Il n’y a besoin de rien de plus pour ces gars-là.”

Postecoglou a également indiqué que des changements dans sa formation de départ sont probables après la victoire 2-0 en demi-finale de la Coupe Viaplay samedi contre Kilmarnock, qui a été remportée dans des “conditions difficiles” à Hampden Park.

“Ouais, il est juste de dire que le match – et évidemment les conditions – a pas mal dérangé les garçons”, a déclaré Postecoglou. “Je n’ai pas encore pris de décision finale, mais il y aura des changements. Nous devons rafraîchir l’équipe.”