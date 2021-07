Nouvelles du transfert d’Everton: Demarai Gray s’apprête à subir un examen médical à Finch Farm avant de quitter Bayer Leverkusen | Actualités footballistiques

L’ailier du Bayer Leverkusen Demarai Gray devrait subir un examen médical à Everton mardi.

L’ancien ailier de Birmingham a rejoint Leverkusen avec un contrat de 18 mois en provenance de Leicester en janvier, mais n’a marqué qu’une seule fois en Bundesliga depuis son arrivée en Allemagne.

Le joueur de 25 ans devrait subir un examen médical au terrain d’entraînement d’Everton’s Finch Farm mardi avant un transfert de 1,5 million de livres sterling aux Toffees.

Everton devrait compléter un trio de signatures avant que l’équipe ne se rende en Floride pour une tournée de pré-saison, avec Asmir Begovic et Andros Townsend également prêts à rejoindre le club.

Begovic n’a plus qu’un an sur son contrat à Bournemouth et devrait arriver à Goodison Park en tant que couverture de l’international anglais Jordan Pickford.

Townsend, quant à lui, a subi un examen médical à Everton lundi et devrait se joindre à un transfert gratuit après avoir quitté Crystal Palace à la fin de la saison dernière.

Townsend et le nouveau patron d’Everton, Rafa Benitez, ont travaillé ensemble à Newcastle entre mars et juin 2016, mais n’ont pas pu éviter la relégation des Magpies au championnat.

En juin, Townsend a déclaré Sky Sports Nouvelles Everton faisait le bon choix en obtenant Benitez comme nouveau patron.

« J’ai joué sous Rafa à Newcastle, donc je sais à quel point il est bon manager », a-t-il déclaré.

« Il est bon sur le terrain d’entraînement. Il essaie toujours de travailler dur et c’est aussi un bon homme. Bon manager.

« Donc, éliminer la rivalité, éliminer Liverpool-Everton. Pour des raisons sur le terrain, je pense que c’est un très bon rendez-vous. »