Nouvelles du transfert d’Everton: Demarai Gray rejoint Toffees pour 1,6 million de livres sterling après un séjour de six mois au Bayer Leverkusen | Actualités footballistiques

Everton a signé Demarai Gray du Bayer Leverkusen pour environ 1,6 million de livres sterling, mettant ainsi fin à son bref passage en Bundesliga.

Gray est arrivé en Floride, où Everton organise un camp d’entraînement de pré-saison, pour subir un examen médical jeudi.

L’ailier de 25 ans a signé un contrat de trois ans avec les Toffees, qui ont la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Gray a dit evertontv que le nouveau patron des Toffees, Rafa Benitez, a été l’une des principales raisons de sa décision de déménager à Goodison Park, déclarant: « Je suis ravi d’être de retour en Premier League dans un si grand club et je suis ravi de jouer avec l’équipe et d’obtenir travailler.

« Parler au directeur et [director of football] Marcel Brands, j’ai eu un très bon feeling avec le club et je pense que c’est un endroit où je peux continuer à évoluer.

« Le manager, avec son ambition et ce qu’il a gagné dans le passé, est important et nous chercherons à aller de l’avant et à rivaliser avec les meilleurs clubs. Je pense qu’un club de cette ampleur a tout le potentiel pour être là-haut.

Gray est la troisième signature de Rafa Benitez en tant que manager d’Everton



« Everton est un très grand club et l’objectif principal est de pousser et de revenir en haut du classement. Je veux travailler dur sur le terrain d’entraînement et travailler de mon mieux pour le club sur le terrain. »

Gray n’a rejoint Leverkusen qu’en janvier après un séjour de cinq ans avec Leicester, et a enregistré un but et deux passes décisives en 12 apparitions pour le club.

L’ancien international anglais U21 – qui a remporté la Premier League avec les Foxes en 2016 – portera le maillot n°11 à Everton.

Gray a ajouté: « Je veux aller de l’avant, être un joueur clé dans l’équipe, aider l’équipe à marquer des buts et à aider les buts. J’ai l’impression d’être à une période de ma carrière maintenant où je peux tout mettre en place et atteindre les objectifs Je me suis fixé.

« Avec la capacité que je sais que j’ai et la confiance en moi, je peux aider cette équipe. »

Gray rejoindra désormais l’entraînement de l’équipe d’Everton à Orlando avant le match amical de pré-saison contre l’équipe colombienne Millonarios dimanche soir.

Il s’agit de la troisième recrue de Benitez depuis qu’il a remplacé Carlo Ancelotti, après les arrivées d’Asmir Begovic et d’Andros Townsend.