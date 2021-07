Nouvelles du transfert d’Everton: Andros Townsend est sur le point de terminer son transfert à Goodison Park en transfert gratuit | Actualités footballistiques

Andros Townsend subit un examen médical à Everton avant de terminer son déménagement à Goodison Park avec un transfert gratuit.

Le joueur de 30 ans est sans équipe depuis que son contrat avec Crystal Palace a expiré fin juin.

Everton est également intéressé par deux autres ailiers – Demarai Gray du Bayer Leverkusen et Dwight McNeil de Burnley.

Un accord pour Gray se rapproche, mais tout mouvement pour l’international anglais des moins de 21 ans McNeil obligerait probablement Everton à payer des frais importants.

Townsend et le nouveau patron d’Everton, Rafa Benitez, ont travaillé ensemble à Newcastle entre mars et juin 2016, mais n’ont pas pu éviter la relégation des Magpies au championnat.

En juin, Townsend a déclaré Sky Sports Nouvelles Everton faisait le bon choix en obtenant Benitez comme nouveau patron.

« J’ai joué sous Rafa à Newcastle, donc je sais à quel point il est bon manager », a-t-il déclaré.

« Il est bon sur le terrain d’entraînement. Il essaie toujours de travailler dur et c’est aussi un bon homme. Bon manager.

L’ancien ailier de Leicester Demarai Gray a rejoint le Bayer Leverkusen en janvier



« Donc, éliminer la rivalité, éliminer Liverpool-Everton. Pour des raisons sur le terrain, je pense que c’est un très bon rendez-vous. »

L’ailier a passé la seconde moitié de la saison 2015/16 à St James ‘Park et a marqué quatre buts en 13 apparitions avant que Palace ne déclenche sa clause libératoire de 13 millions de livres sterling en juillet.

Il a passé les cinq dernières années dans le sud de Londres, marquant 16 buts en 185 apparitions.

Avant cela, Townsend a gravi les échelons des jeunes à Tottenham et a contracté divers prêts avant de rejoindre la première équipe entre 2013 et 2016.

