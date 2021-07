Nouvelles du transfert des Wolves: Rui Patricio achève le transfert de la Roma avec Jose Sa de l’Olympiakos se dirigeant vers Molineux | Actualités footballistiques

Le gardien Rui Patricio a terminé son transfert à Rome, les Wolves devant le remplacer par Jose Sa de l’Olympiakos.

La Roma paiera aux Wolves environ 10,25 millions de livres sterling pour le joueur de 33 ans, qui s’associe à son compatriote portugais et nouveau patron de la Roma, Jose Mourinho.

Patricio, à qui il restait un an sur son contrat à Molineux, a rejoint les Wolves du Sporting Lisbonne en 2018 après leur promotion en Premier League et a joué plus de 100 fois pour le club.

Dans un communiqué, le directeur technique des Wolves, Scott Sellars, a déclaré : « Nous tenons tous à remercier Rui pour tout ce qu’il a fait pour les Wolves au cours des trois dernières saisons.

« Il a fait partie des meilleures années de l’histoire récente du club, en termes de succès que nous avons eu, en venant à nous lorsque nous avons été nouvellement promus et en aidant le club à atteindre deux septièmes places.

« Il a été un serviteur fantastique du club, mais c’est une opportunité fantastique pour lui de découvrir un nouveau club dans une nouvelle ligue, et une bonne décision pour toutes les personnes impliquées.

« Nous lui souhaitons certainement la meilleure des chances à Rome. »

Le nouveau patron des Wolves, Bruno Lage, devrait agir rapidement pour remplacer Patricio, le club étant sur le point de finaliser un accord de 6,85 millions de livres sterling pour le gardien de l’Olympiakos Sa.

Le joueur de 28 ans – un ancien international portugais des moins de 21 ans – fait partie de l’équipe grecque depuis trois saisons, les aidant à remporter le titre de champion en 2020 et 2021.

Il a commencé sa carrière dans son pays natal avec Maritimo, avant de rejoindre Porto avant de s’installer à l’Olympiakos.