Nouvelles du transfert de West Ham: l’accord pour Kurt Zouma semble difficile, des pourparlers ont eu lieu sur Nikola Milenkovic | Actualités footballistiques

West Ham est toujours en pourparlers avec Chelsea au sujet du défenseur Kurt Zouma – mais un accord semble actuellement très difficile à conclure, l’arrière central de la Fiorentina Nikola Milenkovic devenant une option plus réaliste.

Zouma est la cible principale de West Ham et on pense que le Français est très ouvert à un déménagement au London Stadium.

La difficulté réside dans l’évaluation – Chelsea pensant vouloir environ 25 millions de livres sterling – et les salaires de Zouma.

Si un accord ne peut pas être trouvé, le joueur de 26 ans est heureux de rester à Chelsea où il a un contrat qui court jusqu’en 2023.

West Ham garde ses options ouvertes et est en pourparlers avec la Fiorentina au sujet de Milenkovic.

L’international serbe, qui évolue avec la Fiorentina depuis 2017, n’a plus qu’un an sur son contrat actuel.

Chelsea a également exploré l’utilisation de Zouma dans le cadre d’un accord pour signer Jules Kounde de Séville.

Bien que cela ne soit pas impossible, la préférence de Zouma est de rester à Londres. Chelsea est susceptible de conclure un accord pour Kounde, que Zouma soit inclus ou non.

Séville pensait également s’intéresser au défenseur allemand Jerome Boateng.

