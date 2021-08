Nouvelles du transfert de Tottenham: les Spurs conviennent d’un accord pour signer le défenseur de l’Atalanta Cristian Romero | Actualités footballistiques

Tottenham a conclu un accord avec l’Atalanta pour signer Cristian Romero.

Les Spurs ont augmenté leur offre à 42,7 millions de livres sterling (50 millions d’euros) plus les bonus, ce qui fait un package total d’une valeur de 47 millions de livres sterling (55 millions d’euros) pour le défenseur central argentin.

Romero, 23 ans, s’envolera pour Londres dans les prochaines 24 heures pour terminer son déménagement, avant de convenir de conditions personnelles sur un contrat de cinq ans.

Romero a disputé 42 matches toutes compétitions confondues la saison dernière alors que l’Atalanta a terminé troisième de la Serie A et finaliste de la Coppa Italia.

L’Atalanta a recruté l’arrière central de la Juventus Merih Demiral en remplacement de Romero.

Tottenham a déjà signé le gardien Pierluigi Gollini pour un premier contrat de prêt d’une saison avec l’Atalanta, avec la possibilité d’en faire un contrat permanent.

