Nouvelles du transfert de Tottenham: le gardien de but de l’Atalanta Pierluigi Gollini se rend à Londres après l’examen médical | Actualités footballistiques

Le gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini est en route pour Londres pour signer pour Tottenham après avoir terminé son examen médical à Milan.

Gollini a subi des tests en Italie en raison des restrictions de voyage de Covid-19 qui se sont poursuivies jeudi matin.

Après avoir passé les examens médicaux, le joueur de 26 ans s’envolera désormais directement pour Londres pour rejoindre le club de Premier League avec un prêt d’une saison.

Gollini a déclaré à Sky en Italie : « Je suis très heureux. C’est très difficile de quitter ma résidence secondaire. Je remercie Bergame [where Atalanta play] et les fans. Je me sentais très aimé et ce que nous avons fait restera dans l’histoire.

« Je suis reconnaissant à Tottenham pour cette opportunité, j’ai hâte de commencer. La possibilité de rester en Italie était là mais Tottenham était la meilleure opportunité. »

Gollini a passé deux saisons à Aston Villa et a été sélectionné par l’Italie en 2019



Les Spurs vont emprunter à Gollini avec une option d’achat de l’international italien pour 13 millions de livres sterling, ce qui deviendra une obligation s’il joue un certain nombre de matchs, selon Sky en Italie.

Ils auront également la possibilité de prolonger le prêt de 12 mois supplémentaires.

Fabio Paratici, directeur général du football de Tottenham, a eu des discussions approfondies avec le club de Serie A lundi et s’est également renseigné sur leur défenseur central. Cristian Romero.

Les Spurs recherchaient un nouveau gardien pour rivaliser avec Hugo Lloris et Joe Hart après que Paulo Gazzaniga a quitté le club à la fin de son contrat le 30 juin.

Le club est également en pourparlers avec Bologne sur un accord pour le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu.

Les Spurs sont sur le point de finaliser un accord d’échange pour Gil

Tottenham est sur le point de finaliser un accord d’échange avec Séville qui les verra signer le transfert de l’ailier Bryan Gil et Erik Lamela en Espagne.

En plus de permettre à Lamela de rejoindre Séville, les Spurs paieront également 21,6 millions de livres sterling à l’équipe de la Liga pour Gil, selon Ciel en Italie.

Erik Lamela devrait quitter les Spurs cet été



Le joueur de 20 ans ne faisait pas partie de l’équipe espagnole qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2020, mais il a trois sélections pour son pays et fait partie de l’équipe participant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Gil a passé la saison 2020/21 en prêt à Eibar, où il a marqué quatre buts et enregistré trois passes décisives alors que le club était relégué de la Liga.

Il a également passé du temps en prêt avec Leganes après être passé par le système des jeunes à Séville, pour qui il a joué 21 fois.

Lamela est sur le point de signer un contrat de trois ans avec l’équipe espagnole, mettant ainsi un terme à son séjour de huit ans avec les Spurs.