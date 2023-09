Nouvelles du transfert de Nottingham Forest : l’équipe de Steve Cooper renforcée par une virée shopping de sept joueurs le jour de la date limite | Actualités footballistiques

Nottingham Forest a connu une fin de mercato chargée après avoir signé sept signatures dans les délais et vendu Brennan Johnson à Tottenham.

Arrière latéral d’Arsenal Nuno Tavares rejoint en prêt avec la possibilité de rendre l’accord permanent avant l’ajout de Nicolas Dominguez de Bologne avec un contrat de cinq ans, qui a vu Remo Freuler rejoindre le club de Serie A de manière permanente.

Dominguez – qui était capitaine à Bologne – a signé un contrat de cinq ans. Le joueur de 25 ans a joué 11 fois pour l’Argentine depuis ses débuts internationaux en septembre 2019.

« C’est incroyable de rejoindre un club avec autant d’histoire en Angleterre et en Premier League », a déclaré Dominguez sur le site Internet de Forest.

« J’ai regardé le match que Forest a joué contre Sheffield United, j’ai vu les supporters dans le stade et cela m’a attiré. Je suis aux anges et j’ai hâte de relever ce défi. »

Objectif à long terme Callum Hudson-Odoi a signé un contrat de trois ans après avoir quitté Chelsea pour renforcer les options avancées de Cooper.

Hudson-Odoi, sélectionné trois fois pour l’Angleterre, a signé un contrat de trois ans après avoir disputé 156 matches avec les Blues.

Le joueur de 22 ans a passé la dernière saison en prêt au Bayer Leverkusen, Forest voyant Fulham pour la signature, après avoir disputé un total de 156 apparitions pour Chelsea.

« C’est énorme pour moi d’être ici et j’ai hâte de commencer. C’est un nouveau chapitre pour moi », a-t-il déclaré.

Forest a continué à investir dans le gardien grec Odyssée Vlachodimosarrivé de Benfica pour un contrat de quatre ans, et Ibrahim Sangaréarrivé avec un contrat de cinq ans en provenance du PSV Eindhoven pour un montant estimé à 30 millions de livres sterling.

L’international ivoirien a aidé le PSV à battre les Rangers pour atteindre les phases de groupes de la Ligue des champions. Le joueur de 25 ans était lié à un transfert au Bayern Munich plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Plus de 90 minutes après la fermeture de la fenêtre, Forest a annoncé la signature du prêt de l’ancien attaquant de Liverpool. Divock Origine de l’AC Milan.

L’international belge a disputé 36 matches la saison dernière avec l’équipe de San Siro.

Le directeur du football de Forest, Ross Wilson, a déclaré : « Divock revient en Premier League pour renforcer encore davantage notre équipe.

« Nous voulions renforcer nos options offensives et Divock nous aide certainement à y parvenir. »

Mais Forest n’en avait pas fini là.

Au petit matin, défenseur Andrew Omobamidele rejoint depuis Norwich pour 11 millions de livres sterling.

Le défenseur a signé un contrat de cinq ans qui le maintient au City Ground au moins jusqu’à l’été 2028.

Le joueur de 21 ans a fait ses débuts internationaux complets pour la République d’Irlande en septembre 2021 et a depuis joué cinq autres fois pour son pays.

Wilson, le directeur du football de Forest – un homme très occupé – a déclaré : « Andrew a attiré une attention considérable depuis son émergence à Norwich City, connaissant déjà la Premier League, le Championnat et le football international.

« Il est actuellement l’un des jeunes défenseurs les plus excitants du pays et nous sommes ravis de l’accueillir au club. »

Les sept magnifiques

Ibrahim Sangaré – PSV Eindhoven, 30 millions de livres sterling

Divock Origi – AC Milan, prêt

Nuno Tavares – Arsenal, prêt

Nicolas Dominguez – Bologne, échange (Remo Freuler va dans l’autre sens)

Callum Hudson-Odoi – Chelsea, 5 millions de livres sterling

Odysseas Vlachodimos – Benfica, 7,7 millions de livres sterling

Andrew Omobamidele – Norwich, 11 millions de livres sterling

Comment Cooper va-t-il les intégrer tous ?

Brennan Johnson a rejoint les Spurs pour un contrat de 47,5 millions de livres sterling





Les nouvelles recrues portent le nombre de recrues estivales de Forest à 15, suite aux arrivées d’Anthony Elanga, Matt Turner, Ola Aina, Andrey Santos, Gonzalo Montiel, Murillo, Chris Wood en contrat permanent et du jeune Manni Norkett de Manchester United.

L’arrivée de sept nouveaux visages intervient le jour même d’une sortie significative pour le club. Tottenham a finalisé la signature de Brennan Johnson dans le cadre d’un accord d’une valeur de 47,5 millions de livres sterling.

L’entraîneur-chef des Spurs, Ange Postecoglou, a fait de l’international gallois sa cible numéro un après le départ de Harry Kane le mois dernier et a retenu les services du jeune attaquant tard le jour de la date limite de transfert.

Johnson a signé un accord à Tottenham jusqu’à l’été 2029 après avoir mis fin à sa longue association à Forest.

L’attaquant polyvalent Johnson a fait ses débuts à Forest en 2019, suivant les traces de son père David, et a ensuite fait 108 apparitions pour son club d’enfance, marquant 29 buts.

L’ancien joueur de Lincoln, Johnson, est devenu une figure clé après l’arrivée de Steve Cooper au City Ground et a joué un rôle important dans la promotion du club en Premier League en 2022 avant de marquer huit fois la saison dernière pour les guider vers la survie de l’élite.

Alors que Johnson a signé un contrat de quatre ans à Forest l’été dernier, il a été racheté pour un montant de 47,5 millions de livres sterling avec une clause de revente de 10 % incluse dans le transfert.

Forest a refusé deux offres de Brentford pour Johnson – qui peut jouer n’importe où parmi les trois premiers – plus tôt dans la fenêtre, mais cette vente contribuera à satisfaire leurs exigences de fair-play financier.

Mercato été 2023

Ins

Ibrahim Sangaré – PSV Eindhoven, 30 millions de livres sterling

Divock Origi – AC Milan, prêt

Gonzalo Montiel – Séville, prêt

Anthony Elanga – Man Utd, non divulgué

Chris Wood – Newcastle, non divulgué

Manni Norkett – Manchester United, gratuit

Ola Aina – Turin, gratuit

Matt Turner – Arsenal, 10 millions de livres sterling

Andrey Santos – Chelsea, prêt

Murrilo – Corinthiens, 13,7 millions de livres sterling

Nuno Tavares – Arsenal, prêt

Nicolas Dominguez – Bologne, échange (Remo Freuler va dans l’autre sens)

Callum Hudson-Odoi – Chelsea, 5 millions de livres sterling

Odysseas Vlachodimos – Benfica, 7,7 millions de livres sterling

Andrew Omobamidele – Norwich, 11 millions de livres sterling

Sorties

Brennan Johnson – Tottenham, 47,5 millions de livres sterling

Lewis O’Brien – Middlesbrough, prêt

Riley Harbottle – Hibernian, non divulgué

Sam Surridge – Nashville SC, non divulgué

Will Swan – Mansfield, non divulgué

André Ayew – Libéré

Cafu – Rotherham, gratuit

Adnan Kanuric – Libéré

Jack Colback – QPR, gratuit

Jesse Lingard – Libéré

Jordan Smith – Sortie

Lyle Taylor – Sortie

Dale Taylor – Wycombe, prêt

Fin Back – Carlisle, prêt

Aaron Donnelly – Dundee, prêt

Steve Cook – QPR, non divulgué

Braian Ojeda – Real Salt Lake, non divulgué

Josh Bowler – Cardiff City, prêt

Oli Hammond – Cheltenham Town, prêt

Billy Fewster – Sortie

Alex Gibson-Hammond – Sortie

Ryan Hammon – Libéré

Nicky Hogarth – Sortie

Lewis Salmon – Sortie

Gustavo Scarpa – Olympiacos, prêt

Tyrese Fornah – Derby, non divulgué

Jonathan Panzo – Cardiff, prêt

Loic Mbe Soh – Almere City, prêt

Remo Freuler – Bologne, échange (Nicolas Dominguez va dans l’autre sens)

Cooper espère que les officiels de Chelsea « se lèveront et seront forts »

Le panel Ref Watch débat de l'expulsion de Joe Worrall pour Nottingham Forest contre Manchester United avec un certain désaccord sur la décision qui aurait dû être.



Cooper a déclaré qu’il espérait que les officiels du match de samedi à Chelsea « se lèveraient et seraient forts ».

Forest était mécontent de plusieurs décisions clés qui lui étaient défavorables lors de la défaite 3-2 du week-end dernier à Manchester United.

Les décisions de l’arbitre Stuart Atwell de limoger le skipper de Forest Joe Worrall pour avoir refusé à Bruno Fernandes une chance de but et d’accorder un penalty pour le défi de Danilo sur Marcus Rashford ont toutes deux été ratifiées par le VAR.

Cooper a déclaré : « C’est un autre match difficile à l’extérieur, dans un grand stade, Stamford Bridge, en termes de capacité à se tenir debout et à être fort – tout le monde sur le terrain.

« Ce sera intéressant de voir comment ça se passe, surtout après le week-end dernier. »

Cooper a déclaré que Forest n’avait pas encore reçu de réponse du PGMOL après avoir contacté l’instance dirigeante des arbitres pour obtenir ses observations sur le match à Old Trafford.

« Nous avons été très professionnels dans nos observations et dans nos ressentis, mais nous n’avons pas eu de réponse, ce qui, sur la base de ce qui s’est passé la semaine dernière, est un peu surprenant », a déclaré Cooper.

Le manager de Nottingham Forest, Steve Cooper, a déclaré que son équipe n'avait pas vraiment eu la chance « méritée » après que Manchester United ait comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 3-2 à Old Trafford.



« Vous faites maintenant beaucoup d’observations chaque semaine. Nous devrions nous exprimer sur ce que nous ressentons face aux choses, bonnes ou mauvaises. Cela ne devrait pas toujours être négatif. »

Cooper a déclaré que c’était désormais « la norme » pour les managers d’analyser les officiels de match avec leurs joueurs avant un match.

Tim Robinson arbitrera à Stamford Bridge, avec Jarred Gillett au siège du VAR.

« Nous montrons certaines statistiques sur leur évolution, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais les arbitres – comme les joueurs – auront des tendances différentes », a ajouté Cooper.

« Nous le faisons définitivement et nous montrons aux joueurs chaque semaine qui est l’arbitre et quelques informations sur leurs statistiques sur certaines choses, comme les pénalités et les cartons, etc.

À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts du match de Premier League entre Manchester United et Nottingham Forest.



« C’est un travail vraiment difficile pour les arbitres, ils ont besoin du meilleur soutien possible avec l’infrastructure qui les entoure.

« Nous devons toujours faire part de nos observations, même si elles sont positives. Nous sommes très prompts à critiquer quand on se sent maltraité. Mais nous devrions aussi faire le contraire et je pense que nous le faisons. »

Forest a connu un début difficile sur la route en championnat cette saison, après avoir perdu contre Arsenal lors de la première journée avant la défaite à Old Trafford.

Cooper a ajouté : « Je pense que c’est intéressant pour nous car lorsque les matches sont sortis, tout le monde a regardé nos matchs à l’extérieur.

« C’est donc ce que je dis : un autre grand événement ce week-end et nous voulons juste que tout le monde sur le terrain ait la bonne mentalité. »