Nouvelles du transfert de Manchester United : Sofyan Amrabat exclu de l’équipe de la Fiorentina contre le Rapid Vienna en Ligue Europa Conférence | Actualités footballistiques

La cible de Manchester United, Sofyan Amrabat, a été exclue de l’équipe de la Fiorentina pour affronter le Rapid Vienne en Ligue Europa Conférence jeudi soir.

Le milieu de terrain marocain n’a pas voyagé avec l’équipe en Autriche et s’entraîne seul à Florence.

Il semblerait que l’intérêt d’autres clubs lui ait fait tourner la tête et qu’il n’est pas dans le bon état d’esprit pour participer au match aller des barrages de la Conference League.

Image:

Amrabat a été exclu de l’équipe de la Fiorentina





United a un intérêt de longue date pour Amrabat et réfléchit à une décision, n’ayant pas exclu de recruter un nouveau milieu de terrain central quelles que soient les sorties avant la date limite.

Liverpool apprécie également Amrabat et, selon Ciel en Italie, s’est entretenu avec la Fiorentina via des intermédiaires plus tôt cet été. Ils sont également à la recherche d’un joueur à son poste avant la date limite.

Image:

Amrabat fait toujours partie des plans de la Fiorentina pour la saison





Amrabat fait toujours partie des projets de la Fiorentina pour la saison, mais si une offre d’environ 17 à 21 millions de livres sterling (20 à 25 millions d’euros) arrive, le club devrait envisager une vente.

Le contrat d’Amrabat à la Fiorentina expire l’été prochain mais le club a la possibilité de le prolonger jusqu’en 2025.

L’offre qatarie de 5 milliards de livres sterling sur Man Utd est toujours sur la table, mais on craint que les Glazers ne vendent pas

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol de Sky Sports News a les dernières nouvelles sur la vente potentielle de Manchester United au milieu d’informations selon lesquelles la famille Glazer ne veut pas vendre



Cheikh Jassim souhaite toujours acheter Manchester United et son offre de 5 milliards de livres sterling pour le club reste sur la table.

Mais des sources proches de l’offre qatarie estiment que le processus est au point mort, craignant que la famille Glazer ne soit pas sûre de vouloir vendre.

Cheikh Jassim a fait cinq offres pour acheter United, faisant sa dernière offre d’achat de 100 pour cent du club dans le cadre d’un accord sans dette il y a 11 semaines, le 7 juin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Ornstein de The Athletic et Andy Dunn de The Mirror discutent du rapport du Sun selon lequel Manchester United est sur le point de finaliser la vente du club à Sheikh Jassim pour 6 milliards de livres sterling.



Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe a lancé des offres rivales pour racheter 69 pour cent du club détenu par la famille Glazer dans le cadre d’une acquisition progressive.

L’équipe de candidature de Cheikh Jassim est au courant des informations selon lesquelles il serait sur le point d’acheter Manchester United, mais en ce qui le concerne, la situation n’a pas changé.

Sheikh Jassim ne s’en va pas mais en fin de compte, c’est aux Glazers de décider s’ils veulent réellement vendre le club.

Transferts de Man Utd : les Red Devils se rapprochent de Todibo à 34 millions de livres sterling

La fenêtre de transfert d’été 2023 étant désormais ouverte, nous rassemblons les dernières nouvelles, les accords potentiels et certains des joueurs liés aux entrées et sorties de Man Utd…

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement dans les derniers jours du mercato avant sa fermeture le 1er septembre à 23 heures en Angleterre et à minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts sur notre blog dédié Transfer Center sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également suivre les tenants, les aboutissants et les analyses sur Sky Sports News.