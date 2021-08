Nouvelles du transfert de Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer dit que plus de signatures sont un « bonus », donne une mise à jour à Paul Pogba | Actualités footballistiques

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que de nouvelles signatures seraient un « bonus » après les accords d’été pour Jadon Sancho et Raphael Varane, tandis que le patron de Manchester United a déclaré que ses discussions avec Paul Pogba avaient été positives.

Après avoir terminé deuxièmes de la Premier League et de la Ligue Europa la saison dernière, les Red Devils ont fait deux mouvements impressionnants pour renforcer l’équipe.

United a finalement mis la main sur Sancho, avec le transfert de 73 millions de livres sterling de l’ailier du Borussia Dortmund rapidement suivi d’un accord avec le Real Madrid pour la cible de longue date Varane.

Il reste du travail à faire, mais les bruits d’Old Trafford continuent de suggérer que de nouvelles acquisitions dépendraient des ventes d’été – quelque chose pour lequel Solskjaer semble se préparer.

« À partir de maintenant, tout est un bonus », a déclaré le manager de United, Solskjaer, interrogé sur d’autres signatures avant la date limite.

« Je dois dire qu’avec les deux signatures que nous avons, nous nous sommes renforcés là où nous voulions nous renforcer.

« Voyons ce qui se passe. On ne sait jamais dans le football. Tout peut arriver, des tenants et aboutissants. »

United a encore beaucoup de décisions à prendre avant la fin du mois.

« Pogba parle tout positif »

L’avenir de Pogba est un sujet qui ne manquera pas de dominer, le Paris St Germain étant fortement lié à un joueur en fin de contrat à Old Trafford l’été prochain.

« J’espère que chaque joueur pense que c’est l’endroit idéal pour gagner des trophées », a déclaré Solskjaer.

« Quand vous signez pour Manchester United, vous devez relever le défi.

« Paul est revenu et il est frais et il est toujours un garçon si positif. Les discussions que j’ai eues avec lui ont toutes été positives. »

Image:

Solskjaer dit que Paul Pogba avait l’air « frais » lors de l’entraînement de pré-saison



La spéculation ne manquera pas de gronder alors que United cherchait à remporter sa première couronne de ligue depuis 2013, Solskjaer parlant des nouveaux joueurs ayant besoin du « caractère » pour correspondre à leurs capacités.

Lorsqu’on lui a demandé si ce besoin d’obtenir était la raison pour laquelle il était important d’être patient sur le marché des transferts, comme s’ils étaient à la poursuite de Sancho, Solskjaer a déclaré: « Certainement, et c’est ce à quoi le club et les propriétaires ont également été très bons.

« Nous avons eu un dialogue ouvert où nous avons dit, d’accord, si nous ne l’avons pas eu, cela ne sert à rien que je signe quelqu’un dont nous ne voulons pas quand, Jadon par exemple, quand il sera à nouveau disponible, nous pourrons aller le chercher.

« Si nous avions signé quelqu’un d’autre, nous aurions eu un ailier droit. Il s’agit d’obtenir les bons personnages.

« Je pense que nous l’avons prouvé l’année dernière avec Edinson (Cavani). Faire venir Edi était si important et il a montré la voie à beaucoup. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville pense que l’arrivée imminente du défenseur du Real Madrid Raphael Varane à Manchester United est une bonne nouvelle pour le club.



Le vétéran Cavani est arrivé avec une bonne dose de rouille en octobre dernier, avec la signature du jour de la date limite lors d’un mauvais début de saison pour United.

Solskjaer sait qu’ils peuvent difficilement se permettre de tels bégaiements cette fois, ce qu’il garde à l’esprit alors que les spéculations se poursuivent sur Jesse Lingard, Andreas Pereira et Diogo Dalot.

« Nous avons besoin d’une grande équipe », a déclaré le manager de United. « Le départ est important, toute la saison est importante, mais vous devez arriver en avril et mai frais et avec suffisamment d’options.

« Certains pourraient être prêtés jusqu’à Noël, certains pourraient partir pour une saison, mais je ne veux pas être trop léger dans n’importe quelle position. »

« Une saine compétition entre les gardiens de but »

Solskjaer espère avoir Sancho et Varane, qui n’a pas encore fait son examen médical, sur le banc pour le match d’ouverture contre Leeds le week-end prochain, lorsque le choix du gardien de Solskjaer sera intéressant.

Tom Heaton a rejoint cet été pour renforcer un groupe de gardiens dirigé par David De Gea et Dean Henderson, le duo se préparant pour une autre saison en se battant pour la première place.

« Cela dépend des personnages que vous avez et de la façon dont ils se gèlent », a déclaré Solskjaer à propos de la situation des gardiens de but. « C’est une saine compétition.

« Si vous êtes trop à l’aise, je ne pense pas que vous tirez le meilleur parti de vous-même.

« Vous avez besoin d’un avantage et vous avez besoin d’un avantage de » si je ne joue pas, quelqu’un d’autre va prendre ma place « mais cela doit être sain pour l’équipe et sain pour le groupe. Si c’est toxique et c’est énergétique- sape c’est pas génial.

« L’année dernière, c’était une nouvelle situation pour David et une nouvelle situation pour Dean. Cette année, voyons comment cela fonctionne. »

Image:

Dean Henderson est en compétition avec David De Gea pour commencer la saison dans les buts de United



Henderson a raté le camp d’entraînement de cette semaine en Écosse alors qu’il se remet de Covid-19, étant devenu le dernier joueur de United à être testé positif.

L’agence de presse PA comprend que la Premier League n’impose pas la vaccination contre les coronavirus car elle suit les directives du gouvernement, Solskjaer affirmant que United tiendra une session avec les joueurs pour discuter du vaccin.

« Oui, nous les avons informés et certains d’entre eux sont déjà complètement vaccinés, d’autres ne sont pas sûrs », a ajouté le Norvégien.

« Mais nous allons avoir une session plus importante avec eux maintenant parce que je pense qu’il est important que tout le monde sache de quoi il s’agit. »