Nouvelles du transfert de Man Utd: Paul Pogba poursuit les pourparlers pour prolonger l’accord à Old Trafford | Actualités footballistiques

Manchester United est en pourparlers avec les représentants de Paul Pogba au sujet d’un nouveau contrat.

L’accord actuel de Pogba est en cours l’été prochain et même si United veut le garder au club, ils risquent de le perdre gratuitement pour la deuxième fois.

L’international français peut signer un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier s’il choisit de ne pas prolonger son séjour à Old Trafford.

Interrogé sur son avenir après le match nul 2-2 de la France contre le Portugal mercredi soir, Pogba a déclaré : « Je ne pense pas à mon avenir, je me concentre uniquement sur l’Euro. »

Plus tôt en mai, Pogba a déclaré qu’il n’y avait encore eu « aucune proposition concrète » de United.

Un certain nombre de clubs sont intéressés par la signature de Pogba – mais dans l’état actuel des choses, United n’a reçu aucune offre officielle.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a suggéré en décembre que le milieu de terrain était « malheureux » à United et « avait besoin de changer de décor », l’exhortant à quitter le club dans la fenêtre de transfert d’été en cours.

Paul Pogba a rejoint Man Utd en 2016 pour un montant record du monde après avoir passé quatre ans à la Juventus



Pogba a rejoint United en provenance de l’équipe française du Havre en 2009, mais a quitté le club avant de pouvoir faire une apparition en équipe première, choisissant de rejoindre la Juventus lors d’un transfert gratuit en 2012.

Le joueur de 28 ans s’est imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe au cours de ses quatre années en Italie, marquant 34 buts en 178 apparitions alors qu’il remportait quatre titres de Serie A d’affilée.

Il a ensuite rejoint United pour un contrat de cinq ans à l’été 2016, pour un montant record mondial de 94,5 millions de livres sterling, dépassant le précédent record établi par le transfert de 90,9 millions de livres sterling de Gareth Bale au Real Madrid.

















Dharmesh Sheth de Sky Sports News rapporte que Manchester United est en négociations avancées avec le Borussia Dortmund au sujet du transfert de Jadon Sancho.



Man Utd en négociations avancées pour Sancho

Manchester United est en négociations avancées avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l’attaquant Jadon Sancho.

United a fait deux offres, dont la dernière a été faite la semaine dernière et comprenait des frais supérieurs à 75 millions de livres sterling, plus proches de l’évaluation de Dortmund.

Il y a encore du travail à faire avant qu’un accord ne soit trouvé – notamment la structure des paiements. Dortmund veut que la majorité des frais soient payés à l’avance avec le reste sous forme de modules complémentaires réalisables.

Les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème, car elles ont été convenues lorsque United a remplacé Sancho l’été dernier.

Des informations en Allemagne suggèrent que Dortmund souhaite une résolution avant le 23 juillet, lorsque l’équipe participera à un camp d’entraînement de pré-saison.

Le contrat de Sancho court jusqu’à l’été 2023 – quelque chose qui n’est pas perdu pour United car Dortmund ne veut pas risquer que Sancho entre dans la dernière année de son contrat.

Que devrait faire Man Utd cet été ?

Journaliste nord-ouest de Sky Sports News James Cooper…

« Ole Gunnar Solskjaer a parlé de » peaufiner « cet été plutôt que de changements en gros, avec une suggestion qu’il y aura une signature majeure accompagnée de quelques autres nouveaux visages.

« La finance était un problème l’été dernier et une année de football au milieu d’une pandémie n’a pas non plus facilité l’économie à Old Trafford, donc je ne m’attends pas à une énorme injection d’argent pour que tout s’arrange soudainement.

« Après avoir prolongé le séjour d’Edinson Cavani à Manchester et avec de grands espoirs pour le développement continu de Mason Greenwood, ce serait une surprise si l’un des Harry Kane ou Erling Haaland arrivait à Old Trafford. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas été examinés, ils ont , mais Manchester United a d’autres domaines à renforcer et son argent de transfert ne peut s’étendre que jusqu’à présent.

« Augmenter le financement des ventes de joueurs ou libérer de gros morceaux de salaire des départs permettrait, encore une fois, une plus grande flexibilité et Solskjaer et son équipe de recrutement restent également des admirateurs de Sancho.

« La clé de ce que veut faire Manchester United, dans un contexte où les supporters exigent de grands noms malgré l’impact du COVID, est de combler l’écart sur Manchester City et de se préparer à un vrai basculement en Ligue des champions la saison prochaine. C’est le premier transfert fenêtre pour la nouvelle structure de recrutement du club et ils peuvent s’attendre à être occupés dans les semaines à venir. »

